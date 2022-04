ATP : La pluie s'invite à Houston et Marrakech

Quand on pense à Houston et à Marrakech, l'idée qu'il puisse pleuvoir toute une journée dans ces deux villes ne vient pas forcément à l'esprit. Et pourtant, fait assez rare pour être signalé, aucun match du premier tour de ces deux tournois ATP n'a pu se dérouler ce lundi. Que ce soit au Texas ou au Maroc, la pluie n'a pas cessé de la journée, et aucune balle du tableau principal n'a pu être échangée. Pire encore, du côté de Marrakech, le dernier tour des qualifications n'est toujours pas bouclé. La météo s'annonce plus favorable ce mardi, et ce sont donc douze matchs du premier tour du tableau principal qui seront au menu au Maroc (dont celui de Richard Gasquet, seul Français en lice cette semaine sur le circuit ATP), et douze aux Etats-Unis (dont douze joueurs américains au programme).



Unfortunately, due to weather all play has been cancelled for the day.



Stay tuned for tomorrow's schedule #USClay pic.twitter.com/ToXwaOINUb

— Fayez Sarofim & Co. US Clay (@mensclaycourt) April 5, 2022

HOUSTON (Etats-Unis, ATP 250, terre battue, 602 126€)

1er tour

MARRAKECH (Maroc, ATP 250, terre battue, 534 555 €)

Benoit Paire (FRA)

1er tour



Gasquet (FRA)

