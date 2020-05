ATP : Kyrgios propose un live Instagram à… Nadal

Voir cette publication sur Instagram We’d love to see these FaceTimes happen for real 🍿 Une publication partagée par BBC SPORT (@bbcsport) le 3 Mai 2020 à 12 :32 PDT



Un duo pour le moins inattendu. Alors que les lives Instagram se multiplient depuis le début du confinement, des précurseurs Benoît Paire et Stan Wawrinka, et leurs fameux "StanPairo", au légendaire échange entre Roger Federer et Rafael Nadal en passant par ceux entre Novak Djokovic et Andy Murray, deux joueurs pas vraiment complices pourraient aussi s’y retrouver.





C’est en tout cas le souhait de Nick Kyrgios, qui a interpellé son vieil ennemi Nadal. "Rafa, faisons un Instagram live tous les deux, je suis partant", a-t-il répondu à une publication Instagram de la BBC, qui proposait, outre cet improbable échange avec l’Espagnol, que le fantasque Australien a déjà égratigné à de nombreuses reprises, un live entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. On attend maintenant avec impatience la réponse du Majorquin…

