ATP : Kyrgios commence à penser à la retraite

Kyrgios va bientôt quitter le Top 100

Si Roger Federer a annoncé ce samedi qu’il avait hâte de revenir sur le circuit ATP, même s’il ne souhaitait pas se précipiter après son opération du genou, alors qu’il a plus de 40 ans, ne comptez pas sur Nick Kyrgios pour jouer aussi longtemps que le Suisse. Agé de 26 ans et professionnel depuis 2013, le fantasque joueur australien a évoqué sa possible retraite, en marge de la Laver Cup de Boston, à laquelle il participe pour la quatrième fois.« C’est ma dernière compétition de la saison. J’ai besoin de rentrer à la maison. Cela fait quatre mois et demi que je suis parti. Ma maman ne va pas très bien. J’aimerais aller la voir. Je veux passer du temps avec ma famille. C’était probablement ma dernière Laver Cup. Je ne sais pas combien de temps je serai encore dans le tennis. Tant que je serai sur le court j’essaierai de faire de mon mieux,Je n’ai plus rien à me prouver. Je suis incroyablement fier de ce que j’ai accompli. C’est ma huitième année sur le circuit et j’ai l’impression que je suis là depuis un long, long moment. Quand vous voyez les Zverev ou les Thiem, j’étais sur le circuit avant eux... J’ai toujours voulu être sur le circuit pour battre les meilleurs, montrer ma personnalité et pouvoir aider les autres, et je pense que c’est ce que j’ai fait. »Depuis le début de l’année, Nick Kyrgios, qui n’apprécie pas du tout les bulles sanitaires et le fait de jouer à huis clos, n’a disputé que quinze matchs (7 victoires pour 8 défaites), en comptant celui perdu contre Stefanos Tsitsipas samedi en Laver Cup.Ce lundi, il sera 96eme au classement mondial, alors qu’il a été 13eme lorsqu’il était au somment, en octobre 2016. Mais passer quatre mois dans son pays lui permettra peut-être de retrouver l’envie…