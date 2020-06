ATP : Kuerten ne se voit pas entraîner Tsitsipas

Une collaboration entre Stefanos Tsitsipas et Gustavo Kuerten a de quoi faire saliver. Mais une alliance entre le Grec et le Brésilien n’aura pas lieu dans l’immédiat, si jamais elle devait se concrétiser. A la fin du mois de mai, le natif d’Athènes avait évoqué à l’occasion d’un entretien accordé à We Are Tennis la possibilité de travailler avec l’ancien triple vainqueur de Roland-Garros.

« Guga ? Je veux l’engager comme entraîneur. J’aimerais vraiment, honnêtement, avait confié lors de cet entretien l’actuel numéro 6 mondial. J’ai regardé quelques matchs de lui quand j’étais jeune. La plupart à Roland-Garros. C’était l’un des joueurs à voir bien sûr. Mais j’aime vraiment son jeu. Il est tellement amusant, relâché et naturel quand il pratique son style de jeu. »







Une invitation qui est arrivée jusqu’aux oreilles de « Guga ». En effet, le sujet a été évoqué dans un entretien accordé à Mats Wilander et Alex Corretja pour Eurosport et qu’il a partagé sur sa chaîne YouTube, le Brésilien a assuré être honoré de cette proposition... mais l’a aimablement déclinée. « Stefanos Tsitsipas est très gentil. Ce serait une grande expérience d’être son entraîneur... mais pas pour moi car j’ai deux très jeunes enfants à m’occuper, a ainsi expliqué Gustavo Kuerten. En fait, je suis déjà coach. Il y a des jours où je suis professeur de mathématiques, de portugais... »

Pour le natif d’Athènes, travailler avec celui qui a dominé la terre battue à la fin des années 1990 et au début des années 2000 pourrait être un bon moyen de continuer sa progression, mais ce n’est visiblement pas pour tout de suite.