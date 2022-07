ATP - Kitzbühel : Sonego encore battu, Martinez passe

Ca ne s'arrange pas pour Lorenzo Sonego... Eliminé au troisième tour de Wimbledon par Rafael Nadal, le joueur italien, 58eme mondial, a enchaîné une troisième défaite ce mardi. Battu d'entrée à Bastad et Gstaad, il a conclu sa saison estivale sur terre battue par une défaite au premier tour à Kitzbühel, où il était tête de série n°9. Sonego s'est incliné après un combat de 2h39 contre Pablo Andujar, qui n'avait plus gagné un match sur le circuit ATP depuis le 5 avril à Marrakech.Andujar a remporté le premier set après avoir concédé son service à 3-3 puis a perdu le deuxième après avoir cédé les trois derniers jeux. Tout s'est donc joué au troisième set, où Sonego a mené 4-0, mais a laissé son adversaire revenir à 5-5, et Andujar s'est finalement imposé au tie-break, sur le score de 7-4. Il affrontera l'Autrichien Misolic au tour suivant. Un autre Espagnol sera en huitièmes de finale, en la personne de la tête de série n°7 Pedro Martinez, qui a dominé l'invité chilien Nicolas Jarry : 7-6, 6-3 en 1h46. Le 49eme joueur mondial a sauvé les six balles de break que s'est procuré son adversaire et lui a pris son service une seule fois, à 4-3 dans le deuxième set. Dans le premier, il a dû sauver trois balles de set à 6-5, avant de l'emporter au tie-break (7-4). Prochain adversaire : Federico Coria.