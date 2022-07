ATP - Kitzbühel : Misolic a su conclure

One match away from the 🏆

Misolic n'a pas fait trainer les choses

Filip Misolic poursuit son rêve à Kitzbühel. Bénéficiant d’une invitation de la part des organisateurs pour intégrer le tableau, le 205eme joueur mondial s’est qualifié ce samedi pour sa toute première finale sur le circuit ATP. Une rencontre que les deux joueurs ont dû conclure ce samedi, quelques heures avant la conclusion du tournoi, pour laquelle Roberto Bautista Agut s’était déjà qualifié. Une première partie de match qui avait vu l’Autrichien et l’Allemand se neutraliser. En effet, après avoir fait le break d’entrée pour mener trois jeux à rien, Filip Misolic n’a jamais été inquiété sur son service puis a pu conclure le premier set sur l’engagement de Yannick Hanfmann. L’Allemand n’a pas perdu de temps à rendre la pareille à l’Autrichien. En effet, si ce dernier a rivalisé avec son adversaire et remporté ses deux premiers jeux de service, il a ensuite sombré. Empochant cinq jeux consécutifs, le dernier étant remporté blanc, Yannick Hanfmann a égalisé à une manche partout.L’entame de la dernière manche a été à sens unique pour Yannick Hanfmann qui, grâce à deux breaks, a pu mener quatre jeux à un. Toutefois, Filip Misolic a répondu du tac-au-tac car, au bout d’une série de quatre jeux remportés consécutivement, il a pu revenir à hauteur de l’Allemand. Ce dernier s’est alors ressaisi afin de prendre une nouvelle fois le service de l’Autrichien et avoir l’opportunité de conclure sur son engagement. C’était sans compter sur le côté accrocheur de Filip Misolic qui, sans avoir concédé de balle de match, a emmené son adversaire au jeu décisif. Mais, après le premier point, la pluie s’est invitée sur Kitzbühel et la fin de la rencontre a été reportée à ce samedi en milieu de journée. Un tiebreak qui a très vite tourné en faveur de Filip Misolic mais ce dernier a dû attendre sa deuxième balle de match pour sceller le sort du match (6-2, 2-6, 7-6 en 2h26’) et rejoindre Roberto Bautista Agut en finale.