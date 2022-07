ATP - Kitzbühel : Gasquet s'incline d'entrée face à Ofner

Ofner Outlasts Gasquet! 💪

Sebastian Ofner defeats Gasquet 1-6 7-5 7-5 and moves on in Kitzbuhel#GeneraliOpen pic.twitter.com/PQANyhOk1u



— Tennis TV (@TennisTV) July 26, 2022

Gasquet renversé

Richard Gasquet quitte déjà Kitzbühel. Seul Français engagé dans le tournoi organisé en Autriche, le Biterrois a chuté face à Sebastian Ofner, issu des qualifications. Une rencontre qui, pourtant, a démarré assez nettement en faveur du Français. En effet, si l’Autrichien a su tenir bon sur son premier jeu de service, Richard Gasquet a très vite pris l’ascendant. Avec deux de de ses trois balles de break converties, le 79eme joueur mondial a infligé à son adversaire la perte de cinq jeux consécutifs. Série dont la conséquence a été le gain de la première manche à la troisième occasion pour le Biterrois. Un avantage que ce dernier a pu confirmer au début du deuxième set. Après avoir très tôt dû écarter deux balles de break, Richard Gasquet a su insister pour prendre le service de Sebastian Ofner et mener trois jeux à deux.Toutefois, le 235eme mondial a répliqué dans la foulée et relancé le match, ayant même une balle pour prendre l’ascendant dans la foulée. C’est finalement aux potes du jeu décisif que l’Autrichien a su faire céder le Français pour égaliser à une manche partout sur son service. Richard Gasquet a alors pris le taureau par les cornes et, de manière autoritaire, a breaké Sebastian Ofner dès le premier jeu de la dernière manche. Un avantage que le Biterrois n’a toutefois pas su tenir très longtemps, l’Autrichien saisissant sa première chance de recoller avant de se montrer solide face à la pression mise par son adversaire. Puis, comme dans la deuxième manche, c’est alors que le tiebreak se précisait que le 235eme mondial a fait la différence. A sa quatrième balle de match et alors que Richard Gasquet a eu une seule opportunité de prolonger le suspense, Sebastian Ofner a scellé le sort du match (1-6, 7-5, 7-5 en 2h36’) et pourrait affronter pour une place en quarts de finale Dominic Thiem, qui doit affronter ce mardi Alexander Shevchenko.