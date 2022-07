ATP - Kitzbühel : Bautista Agut l'emporte face à Ramos-Viñolas et rejoint la finale

Roberto Bautista Agut sera bien présent en finale du tournoi ATP de Kitzbühel. L’Espagnol, tête de série numéro 3 dans la station de ski autrichienne, a dominé son compatriote Albert Ramos-Viñolas en deux manches. L’entame de match a très vite vu le 20eme joueur mondial prendre l’ascendant mais la réussite n’a pas été au rendez-vous dans un premier temps. En effet, sur les deux premiers jeux de service de son compatriote, Roberto Bautista Agut a laissé échapper pas moins de trois balles de break. Mais, à force d’insister, l’Espagnol a fini par faire la différence dans le sixième jeu. Sauvant dans la foulée une balle de débreak, la tête de série numéro 3 a pu mener cinq jeux à deux. Un dernier engagement remporté blanc lui a permis de sceller le sort du premier set.

Bautista Agut s’est fait peur

Un ascendant qui a été confirmé dès le début de la deuxième manche car, sur un jeu blanc, Roberto Bautista Agut a fait le break. Un avantage consolidé très tardivement, permettant à l’Espagnol de mener cinq jeux à deux. Toutefois, au moment de servir pour le match, la machine s’est grippée. Après avoir perdu un premier break d’avance, le 20eme joueur mondial a manqué trois balles de match puis vu tout son crédit être dilapidé. Revenu à six jeux partout, Albert Ramos-Viñolas a emmené son compatriote au jeu décisif. L’indécision a duré longtemps, les deux joueurs se partageant les six premiers points. C’est alors que Roberto Bautista Agut a placé un coup d’accélérateur. Remportant les quatre derniers points, la tête de série numéro 3 a conclu la rencontre (6-3, 7-6 en 2h05’) et se qualifie pour la finale.