ATP : Joao Souza suspendu à vie

On ne reverra plus Joao Souza sur un court de tennis ! Le joueur brésilien de 31 ans (à ne pas confondre avec le Portugais Joao Sousa) a en effet été suspendu à vie par Tennis Integrity Unit, l’organisme chargé d’enquêter sur le trucage de matchs de tennis. Celui qui avait atteint la 69eme place mondiale en avril 2015 a également écopé de 200 000 dollars (soit 181 000 euros) d’amende. Le joueur avait truqué des matchs lors de tournois Challenger (la D2 du tennis) et Futures (la D3 du tennis) au Brésil, au Mexique, aux Etats-Unis et en République tchèque. Il avait été suspendu à titre provisoire en avril dernier, mais la sanction est désormais définitive. Souza, qui a cumulé 1,2 millions d’euros de gains en carrière, a disputé trois demi-finales sur le circuit ATP, à Sao Paulo en 2015, Kitzbühel en 2011 et Santiago du Chili en 2010.