Diego Schwartzman et Casper Ruud renversants ! Le petit Argentin s'est qualifié lundi pour les huitièmes de finale de ce Masters 1000 en disposant de Daniel Evans, autre tête de série (n°19) du tournoi. Il n'empêche que le numéro 15 mondial s'est fait très peur. Très mal embarqué face au Britannique, le quart de finaliste du dernier Roland-Garros a attendu d'être mené un set à rien et 2-0 contre lui dans le deuxième manche pour sonner la révolte (victoire 5-7, 6-4, 6-0 en 2h21 de jeu). Mené un temps 4-2 également dans cette deuxième manche mieux entamée par Evans, Schwartzman est revenu progressivement à hauteur avant d'égaliser à 4-4 et de... ne plus perdre aucun jeu. Après un terrible 6-0 dans le dernier set, l'Argentin a pu définitivement respirer. Il affrontera Casper Ruud pour une place en quarts.

Ruud renversant lui aussi !

Comme son futur adversaire, le Norvégien a dû remonter un retard d'un set, face à Lloyd Harris, pour pouvoir valider son billet pour les huitièmes de finale (6-7, 6-4, 6-4 en 2h53 de jeu). Le Sud-Africain, en grande forme, a pris les devants face au numéro 10 mondial en sortant vainqueur au jeu décisif (7-4) d'une première manche très disputée. Mais pas moins que les deux suivantes, qui ont vu toutefois le mieux classé des deux joueurs (Harris est 31eme au classement) réussir à chaque fois le seul break du set (à 4-4 dans le deuxième set, à 1-1 dans le dernier) pour matérialiser sa domination d'ensemble dans cette partie en dépit du scénario de la première manche. Schwartzman comme le Norvégien sont prévenus : contre eux, remporter le premier set constitue tout sauf un gage de victoire à l'arrivée.



INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 903 959€)

Tenant du titre (en 2019) : Dominic Thiem (AUT)



3eme tour

Medvedev (RUS, n°1) - Krajinovic (SER, n°27)

Dimitrov (BUL, n°23) - Opelka (USA, n°16)

Shapovalov (CAN, n°9) - Karatsev (RUS, n°19)

Tiafoe (USA) - Hurkacz (POL, n°8)



Rublev (RUS, n°4) - Paul (USA)

Norrie (GBR, n°21) - Bautista Agut (ESP, n°15)

Schwartzman (ARG, n°11) bat Evans (GBR, n°19) : 5-7, 6-4, 6-0

Ruud (NOR, n°6) bat Harris (AFS, n°26) : 6-7 (4), 6-4, 6-4



Berrettini (ITA, n°5) - Fritz (USA, n°31)

Isner (USA, n°20) - Sinner (ITA, n°10)

Monfils (FRA, n°14) - Anderson (AFS)

Murray (GBR, WC) - A.Zverev (ALL, n°3)



Ramos-Vinolas (ESP) - Basilashvili (GEO, n°29)

Khachanov (RUS, n°24) - Carreno Busta (ESP, n°12)

Garin (CHI, n°13) - De Minaur (AUS, n°22)

Fognini (ITA, n°25) - Tsitsipas (GRE, n°2)