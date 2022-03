ATP - Indian Wells : La participation de Djokovic demeure incertaine

Le premier Masters 1000 de cette année 2022 de tennis, à Indian Wells en Californie, pourra-t-il compter sur Novak Djokovic ? Rien n'est moins sûr. Et pour cause. En effet, lui-même ne s'en cache plus du tout, le Serbe n'est pas vacciné contre le Covid-19. Pourtant, les Etats-Unis, en vertu des réglementations de son gouvernement, ne permettent toujours pas à des personnes non américaines, qui ne seraient pas vaccinées, de débarquer sur leur territoire. Toujours est-il que l'ancien numéro un mondial est bel et bien présent dans le tableau principal de ce prestigieux tournoi, alors que le tirage au sort s'est déroulé dans la nuit de mardi à mercredi. En effectuant d'ailleurs ce fameux tirage au sort, les organisateurs de l'événement, qui ont indiqué être bel et bien en contact avec l'entourage de Novak Djokovic pour rester informés de la situation actuelle du principal intéressé, ont eux-mêmes indiqués que la participation du numéro deux mondial était bien loin d'être claire.

Djokovic, expulsé d'Australie en début d'année

Le joueur n'est ainsi même pas sûr d'être autorisé à faire son entrée sur le territoire américain. A ce sujet, les organisateurs ont même effectué une courte déclaration, dans des propos rapportés par l'AFP : "Novak Djokovic est sur la liste des inscrits au tournoi et est donc placé dans le tirage au sort aujourd'hui. Nous sommes actuellement en communication avec son équipe. Cependant, il n'a pas été déterminé s'il participera à l'événement en obtenant l'approbation du CDC, principale agence de santé publique aux Etats-Unis, pour entrer dans le pays." Une preuve de vaccination sera également exigée pour les spectateurs qui souhaitent assister à l'événement. Quant à Novak Djokovic, il connaît parfaitement bien ce tournoi pour l'avoir déjà remporté à cinq reprises.Djokovic ambitionnait de remporter son 21eme titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie, mais il n'avait donc pas pu prendre part à l'épreuve.