ATP : Humbert s'éclate sur le gazon d'Halle

Cette semaine, Ugo Humbert régale à Halle. Sur le gazon allemand, le Français a notamment sorti Alexander Zverev (7-6, 3-6, 6-3), puis samedi le Canadien Félix Auger-Aliassime (6-4, 3-6, 7-6). « C'est une très belle victoire. Ça a été un match éprouvant. J'ai plutôt bien retourné pendant un set et demi, surtout sur ses secondes balles. J'ai eu des occasions pour faire double break dans le deuxième set, mais il a bien servi. Après, j'ai commencé à baisser physiquement. (...) Et sur la fin, je me suis poussé énormément mentalement, j'ai essayé de trouver les dernières ressources pour faire mieux et je suis vraiment fier de moi pour ça. J'ai réussi à mettre plus d'énergie, je ne me suis pas écouté. J'y ai cru jusqu'au dernier point. J'ai réussi à rester calme, avec des intentions bien claires, et j'y suis allé à 100 % », a notamment expliqué le Messin, après son dernier match.

« Le gazon, c'est peut-être ma surface favorite »

« La finale ? Je vais d'abord commencer par bien récupérer. Dimanche, ça va être un match intense. Il va y avoir beaucoup de rythme mais j'ai mes chances. Il faudra être opportuniste. Je vais jouer ma carte à fond, je crois en moi, a par la suite confié Humbert, dans des propos recueillis par L'Equipe. Le gazon j'ai toujours adoré depuis que j'ai commencé à jouer dessus en 2019. Ça convient plutôt bien à mon jeu. Je me régale sur cette surface. C'est peut-être ma surface favorite. Mon revers à plat fait mal, notamment quand je le croise. Je suis un des meilleurs sur gazon. Je peux y faire quelque chose de grand. » Auteur d'une belle semaine à Halle, l'actuel numéro 31 à l'ATP va encore devoir batailler en finale contre le Russe Andrey Rublev, ce dimanche (14h). Quoi qu'il arrive, les signaux sont positifs pour celui qui intégrera le top 30 ce lundi, alors que Wimbledon pointe le bout de son nez.