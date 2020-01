ATP : Humbert retrouve le Top 50, Paire devant Pouille

Paire, nouveau dauphin de Monfils

Classement au 20 janvier 2020

10- Gaël Monfils (FRA) 2 565

...



21- Benoît Paire (FRA) 1 703 (+3)

24- Lucas Pouille (FRA) 1 600 (-1)

33- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1 340 (-2)

43- Ugo Humbert (FRA) 1 130 (+14)

44- Adrian Mannarino (FRA) 1 111 (-1)

58- Jérémy Chardy (FRA) 920 (-2)

60- Richard Gasquet (FRA) 890 (-1)

61- Gilles Simon (FRA) 890 (-1)

64- Pierre-Hugues Herbert (FRA) 865

70- Corentin Moutet (FRA) 800

84- Grégoire Barrère (FRA) 649 (-2)

...

La cerise sur le gâteau pour Ugo Humbert (21 ans).Ce premier titre permet en effet au Messin de faire un bon de quatorze places dans la hiérarchie (plus belle opération de la semaine derrière le Sud-Africain Lloyd Harris, +19)). Le héros du week-end sur la planète tennis chez les hommes avec le jeune Russe Andrey Rublev, déjà vainqueur de deux tournois cette saison et désormais 16eme au classement (+2), occupe ainsi le meilleur classement de sa jeune carrière (43eme), lui qui avait déjà goûté au Top 50 mais sans jamais grimper plus haut que la 46eme position, en juillet dernier.Humbert entraîne avec lui Benoît Paire, qui n'a donc pas tout perdu malgré sa défaite en finale samedi devant son compatriote. Le grand malheureux de la première ATP Cup, il y a deux semaines, avec cette balle de match manquée face à Kevin Anderson alors qu'il avait la possibilité d'envoyer les Bleus en quarts de finale,Le Nordiste, lui, recule (24eme), au même titre que Jo-Wilfried Tsonga (33eme), Adrian Mannarino (44eme), Jérémy Chardy (58eme), un Richard Gasquet toujours à l'arrêt (60eme), Gilles Simon (61eme) et Grégoire Barrère (84eme).Novak Djokovic (SER) 9 720Roger Federer (SUI) 6 590Daniil Medvedev (RUS) 5 960Dominic Thiem (AUT) 5 890Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 375Alexander Zverev (ALL) 3 345Matteo Berrettini (ITA) 2 870Roberto Bautista Agut (ESP) 2 630