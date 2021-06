ATP : Humbert au meilleur classement de sa carrière, Herbert sort du Top 100

La belle opération des Canadiens

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 21 juin 2021

Gaël Monfils (FRA) 2 568

Ugo Humbert (FRA) 2 270 (+6)

Adrian Mannarino (FRA) 1 526

Benoît Paire (FRA) 1 387

Richard Gasquet (FRA) 1 148 (-1)

Jérémy Chardy (FRA) 1 111 (-3)

83- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 880 (-3)

85- Corentin Moutet (FRA) 873 (+9)

Gilles Simon (FRA) 823 (-22)

Lucas Pouille (FRA) 813 (-1)

Vainqueur dimanche sur le gazon allemand d'Halle de son tout premier titre sur herbe,Le Messin, transfiguré depuis le coup d'envoi de la saison sur sa surface préférée,Pierre-Hugues Herbert (30 ans) ne peut pas en dire autant. Aux côtés de son fidèle partenaire Nicolas Mahut, l'Alsacien, paradoxalement, est actuellement inarrêtable en double. Dimanche, les deux hommes ont d'ailleurs remporté le tournoi du Queen's pour la troisième fois de leur histoire, une semaine seulement après avoir laissé tous leurs concurrents dans leur rétroviseur à Roland-Garros.En revanche, s'il n'en finit plus de briller en double,Demi-finaliste l'année dernière à Halle, il n'a pas participé à l'épreuve cette saison. Une absence qu'il paye au prix fort.Gilles Simon, finaliste au Queen's en 2020, dégringole également au classement (-22 places). Comme son compatriote, le Niçois pourrait très vite sortir d'un Top 100 dont Arthur Rinderknech (109eme), huitième de finaliste à Halle après être passé par les qualifications, et Benjamin Bonzi (118eme) se rapprochent. En ce qui concerne le reste du classement,, tandis que Denis Shapovalov (12eme), demi-finaliste à Londres, pourrait prochainement retrouver ce Top 10 inchangé. Son compatriote Felix Auger-Aliassime (19eme) fait, lui, son retour dans le Top 20.Daniil Medvedev (RUS) 10 053Rafael Nadal (ESP) 8 630Stefanos Tsitsipas (GRE) 7 980Dominic Thiem (AUT) 7 425Alexander Zverev (ALL) 7 305Andrey Rublev (RUS) 6 120Roger Federer (SUI) 4 815Matteo Berrettini (ITA) 4 468Roberto Bautista Agut (ESP) 3 125