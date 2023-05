ATP : Hugo Gaston écope d'une très lourde amende pour un acte d'antijeu

Hugo Gaston à l'amende ! Le Français, 108e joueur mondial au classement ATP, a été mis à l'amende par l'instance du tennis suite à un acte d'antijeu lors du Masters 1000 de Madrid. Lors de son match du deuxième tour face à Borna Coric, qu'il avait perdu sur le score de 6-3, 6-3, le Français s'est rendu coupable d'un acte qualifié d'antijeu. Il avait volontairement fait tomber la balle de sa poche sur un smash adverse, sans doute dans l'espoir d'obtenir un ''let'' pour faire rejouer le point, dans un acte caractérisé d'antijeu. Déjà averti par l'ATP en fin d'année dernière pour un geste similaire, le Français avait déjà écopé de quelques amendes cette saison pour des colères sur les courts. Mais cette fois-ci, comme l'indique L'Equipe, l'amende est conséquente puisqu'elle est d'un montant de 144 000 dollars, soit 133 000 euros. Une somme immense pour un joueur n'ayant accumulé que 117 361 dollars de prize money depuis le début de l'année.

Gaston récidiviste

Il se trouve que le Français, après revisionnage de la scène, a été jugé comme récidiviste et l'ATP a décidé de lourdement le sanctionner, appliquant aussi son nouveau barème mis en place depuis le début de la saison. Celui-ci vise à corriger un certain laxisme après des peines jugées trop clémentes infligées aux joueurs mis en cause. Et dans ce nouveau barème, on peut lire que "le joueur est passible d'une amende pouvant atteindre 20 000 dollars pour les tournois de l'ATP Challenger Tour, 30 000 dollars pour les tournois de l'ATP Tour 250, 40 000 dollars pour les tournois de l'ATP Tour 500 et 60 000 dollars pour les tournois de l'ATP Tour Masters 1000, pour chaque violation." L'entraîneur du Français, Younes El Aynaoui, n'a pas confirmé l'information concernant cette amende.