Après trois ans d’absence et une première journée gâchée par la pluie, le circuit ATP a fait son retour à Houston. Pour l’occasion, les joueurs américains ont été à l’honneur… mais pas Jenson Brooksby. Première tête de série en lice ce mardi, le 36eme joueur mondial s’est pris les pieds dans le tapis face à son compatriote Jeffrey John Wolf. Ce dernier s’impose en deux manches (6-4, 6-4 en 1h33’) et aura pour adversaire en huitièmes de finale Gijs Brouwer. Le Néerlandais, issu des qualifications, a pis le meilleur sur Feliciano Lopez (6-4, 6-2 en 1h17’). Sam Querrey, quant à lui, est difficilement venu à bout de Daniel Elahi Galan (7-6, 3-6, 7-6) et affrontera au tour suivant un autre Américain, Michael Mmoh, lucky loser et remplaçant de la tête de série numéro 1 Casper Ruud dans le tableau. Steve Johnson, tombeur de Denis Kudla (6-3, 4-6, 6-3 en 2h02’) sera également au rendez-vous des huitièmes de finale avec John Isner, tête de série numéro 4, comme adversaire. Opposé au lucky loser canadien Steven Diez, Jordan Thompson n’a pas forcé son talent pour s’imposer (6-3, 6-2 en 1h35’) quand son compatriote Mitchell Krueger a profité de l’abandon du Péruvien Juan Pablo Varillas (5-1 en 27 minutes) pour rejoindre Reilly Opelka, tête de série numéro 3. Ca passe également pour le tenant du titre chilien Cristian Garin, 29eme joueur mondial et tête de série n°5, qui a sorti l'Américain Jack Sock, 138eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en trois manches (4-6, 6-3, 7-5) et 2h22 de jeu, pour l'Américain Frances Tiafoe, 30eme joueur mondial et tête de série n°6, contre son compatriote Marcos Giron, 53eme joueur mondial (6-4, 6-4 et 1h28 de jeu) et pour l'Américain Tommy Paul, 34eme joueur mondial et tête de série n°7, après l'abandon de l'Allemand Peter Gojowczyk, 101eme joueur mondial, lors du troisième set (6-7 (4), 7-6 (5), 3-2) et au bout de 2h23 de jeu



HOUSTON (Etats-Unis, ATP 250, terre battue, 602 126€)

Tenant du titre : Cristian Garin (en 2019)



Huitièmes de finale

Mmoh (USA, LL) - Querrey (USA)

Kyrgios (AUS, WC) - Paul (USA, n°7)

Opelka (USA, n°3) - Krueger (USA, Q)

Brouwer (PBS, Q) - Wolf (USA, WC)



Tiafoe (USA, n°6) - Cuevas (URU)

Johnson (USA) - Isner (USA, n°4)

Garin (CHI, n°5) - Thompson (AUS)

Tabilo (CHI) - Fritz (USA, n°2)



1er tour

Mmoh (USA, LL) - Bye

Querrey (USA) bat Galan (COL) : 7-6 (0), 3-6, 7-6 (6)

Kyrgios (AUS, WC) bat McDonald (USA) : 4-6, 6-3, 6-4

Paul (USA, n°7) bat Gojowczyk (ALL) : 6-7 (4), 7-6 (5), 3-2 abandon



Opelka (USA, n°3) - Bye

Krueger (USA, Q) bat Varillas (PER) : 5-1 abandon

Brouwer (PBS, Q) bat Lopez (ESP) : 6-4, 6-2

Wolf (USA, WC) bat Brooksby (USA, n°8) : 6-4, 6-4



Tiafoe (USA, n°6) bat Giron (USA) : 6-4, 6-4

Cuevas (URU) bat Purcell (AUS, Q) : 7-6 (7), 6-3

Johnson (USA) bat Kudla (USA) : 6-3, 4-6, 6-4

Isner (USA, n°4) - Bye



Garin (CHI, n°5) bat Sock (USA, WC) : 4-6, 6-3, 7-5

Thompson (AUS) bat Diez (CAN, LL) : 6-3, 6-2

Tabilo (CHI) bat Harrison (USA, Q) : 6-1, 6-4

Fritz (USA, n°2) - Bye