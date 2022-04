ATP - Houston : Kyrgios prend le meilleur sur Paul et retrouvera Mmoh en quarts de finale

Nick Kyrgios continue son chemin à Houston. Après avoir lancé sa semaine avec un succès sur Mackenzie McDonald, le facétieux Australien a pris le meilleur sur Tommy Paul, tête de série numéro 7. Après avoir fait le break dans le cinquième jeu, le 94eme mondial n’a pas résisté à l’idée de tenter un service à la cuillère pour remporter son service trois jeux plus tard. A sa première balle de set, Nick Kyrgios a pris l’avantage… qu’il a confirmé avec le break d’entrée de deuxième manche. Inquiété sur son service dans le sixième jeu, il a répondu en prenant à nouveau le service de Tommy Paul. L’Américain a essayé de retarder l’échéance mais sans parvenir à convertir sa balle de débreak. Nick Kyrgios, lui, n’a pas hésité au moment de conclure (6-4, 6-2 en 1h11’). Pour une place dans le dernier carré, l’Australien affrontera Michael Mmoh. Repêché à l’issue des qualifications après le forfait de Casper Ruud, tête de série numéro 1, l’Américain a pris le meilleur sur son compatriote Sam Querrey. Si la première manche a été à sens unique pour le 226eme mondial, avec deux breaks consécutifs, la deuxième l’a vu prendre l’ascendant d’entrée puis ne plus lâcher les commandes (6-2, 6-4 en 1h16’).



HOUSTON (Etats-Unis, ATP 250, terre battue, 602 126€)

Tenant du titre : Cristian Garin (en 2019)



Huitièmes de finale

Mmoh (USA, LL) bat Querrey (USA) : 6-2, 6-4

Kyrgios (AUS, WC) bat Paul (USA, n°7) : 6-4, 6-2

Opelka (USA, n°3) - Krueger (USA, Q)

Brouwer (PBS, Q) - Wolf (USA, WC)



Tiafoe (USA, n°6) - Cuevas (URU)

Johnson (USA) - Isner (USA, n°4)

Garin (CHI, n°5) - Thompson (AUS)

Tabilo (CHI) - Fritz (USA, n°2)



1er tour

Mmoh (USA, LL) - Bye

Querrey (USA) bat Galan (COL) : 7-6 (0), 3-6, 7-6 (6)

Kyrgios (AUS, WC) bat McDonald (USA) : 4-6, 6-3, 6-4

Paul (USA, n°7) bat Gojowczyk (ALL) : 6-7 (4), 7-6 (5), 3-2 abandon



Opelka (USA, n°3) - Bye

Krueger (USA, Q) bat Varillas (PER) : 5-1 abandon

Brouwer (PBS, Q) bat Lopez (ESP) : 6-4, 6-2

Wolf (USA, WC) bat Brooksby (USA, n°8) : 6-4, 6-4



Tiafoe (USA, n°6) bat Giron (USA) : 6-4, 6-4

Cuevas (URU) bat Purcell (AUS, Q) : 7-6 (7), 6-3

Johnson (USA) bat Kudla (USA) : 6-3, 4-6, 6-4

Isner (USA, n°4) - Bye



Garin (CHI, n°5) bat Sock (USA, WC) : 4-6, 6-3, 7-5

Thompson (AUS) bat Diez (CAN, LL) : 6-3, 6-2

Tabilo (CHI) bat Harrison (USA, Q) : 6-1, 6-4

Fritz (USA, n°2) - Bye