Et de trois pour Andrey Rublev ! Après Doha et Adelaide en tout début de saison, le joueur russe va disputer sa troisième finale sur le circuit ATP (la septième au total, pour un bilan de quatre victoires et deux défaites), ce dimanche sur la terre battue de Hambourg. Le 14eme joueur mondial a disposé en demi-finale de Casper Ruud, déjà demi-finaliste la semaine passée à Rome en deux sets et 1h22 de jeu : 6-4, 6-2. Face au Norvégien, qu'il avait déjà battu l'an passé à Hambourg, Rublev a fait valoir sa supériorité. Il a débuté le match en menant 3-1, mais Ruud est revenu à 3-3, avant de se faire re-breaker dans la foulée, offrant la première manche au Russe (6-4). Le Norvégien s'est fait masser l'épaule droite à la fin du premier set, et dans la foulée, Rublev a pris le large : 3-0. Son adversaire a effacé l'un de ses breaks de retard (3-1), mais pas deux, et le 14eme mondial a enfoncé le clou en prenant une nouvelle fois le service adverse à 4-2, avant de conclure sur sa deuxième balle de match. Dimanche, il tentera de remporter le trophée face à Stefanos Tsitsipas.

Tsitsipas s’est sorti du piège Garin

En effet, c’est le Grec qui a remporté la deuxième demi-finale sur la terre battue allemande. Après une entame de match où les deux joueurs ont fait mieux que tenir leurs mises en jeu, c’est Stefanos Tsitsipas qui a signé le premier break dans le sixième jeu mais, au moment de servir pour conclure le set, le 6eme mondial a cédé et permis au Chilien de revenir à hauteur. Mais le Grec s’est repris pour remporter la manche sur la mise en jeu de son adversaire. Cristian Garin ne s’est pas laissé abattre après la perte du premier set, prenant le service de Stefanos Tsitsipas d’entrée avant de sauver une balle de débreak dans le cinquième jeu puis de revenir à une manche partout sur un deuxième break au tout dernier moment. La dernière manche s’est jouée sur un seul point. En effet, les deux joueurs ont été parfaits au service sauf une seule fois quand, dans le cinquième jeu, Cristian Garin a concédé la première et seule balle de break du set. Stefanos Tsitsipas n’a pas laissé passer l’occasion avant d’aller remporter la rencontre (7-5, 3-6, 6-4 en 2h10’).



HAMBOURG (Allemagne, ATP 500, terre battue, 1 062 520€)

Tenant du titre : Nikoloz Basilashvili (GEO)



Finale

Rublev (RUS, n°5) - Tsitsipas (GRE, n°2)



Demi-finales

Rublev (RUS, n°5) bat Ruud (NOR) : 6-4, 6-2

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Garin (CHI) : 7-5, 3-6, 6-4



Quarts de finale

Ruud (NOR) bat Humbert (FRA) : 7-5, 3-6, 6-1

Rublev (RUS, n°5) bat Bautista Agut (ESP, n°4) : 6-2, 7-5

Garin (CHI) bat Bublik (KAZ, LL) : 3-6, 6-4, 6-4

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Lajovic (SER) : 7-6 (5), 6-2



Huitièmes de finale

Humbert (FRA) bat Vesely (RTC, Q) : 6-4, 6-3

Ruud (NOR) bat Fognini (ITA, n°6) : 6-3, 6-3

Bautista Agut (ESP, n°4) bat Koepfer (ALL) : 6-3, 3-6, 6-3

Rublev (RUS, n°5) bat Paul (USA, Q) : 6-1, 3-6, 6-2



Bublik (KAZ, LL) bat Auger-Aliassime (CAN) : 6-4, 6-2

Garin (CHI) bat Hanfmann (ALL, WC) : 6-2, 7-6 (3)

Lajovic (SER) bat Khachanov (RUS, WC, n°8) : 6-1, 6-2

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Cuevas (URU, Q) : 7-5, 6-4



Premier tour

Humbert (FRA) bat Medvedev (RUS, n°1) : 6-4, 6-3

Vesely (RTC, Q) bat Simon (FRA, LL) : 7-5, 6-2

Ruud (NOR) bat Paire (FRA) : 6-4, 2-0 abandon

Fognini (ITA, n°6) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 4-6, 6-1, 7-5



Bautista Agut (ESP, n°4) bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 6-3

Koepfer (ALL) bat Nishioka (JAP) : 7-6 (0), 4-6, 6-1

Paul (USA, Q) bat Anderson (AFS) : 6-4, 0-6, 6-4

Rublev (RUS, n°5) bat Sandgren (USA, Q) : 6-3, 6-3



Bublik (KAZ, LL) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-2, 7-6 (5)

Auger-Aliassime (CAN) bat Sonego (ITA) : 6-2, 7-6 (2)

Garin (CHI) bat Nishikori (JAP) : 6-0, 6-3

Hanfmann (ALL, WC) bat Monfils (FRA, n°3) : 6-4, 6-3



Khachanov (RUS, WC, n°8) bat Struff (ALL): 7-6 (5), 4-6, 7-5

Lajovic (SER) bat Mannarino (FRA) : 6-4, 6-1

Cuevas (URU, Q) bat Fritz (USA) : 6-4, 6-2

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Evans (GBR) : 6-3, 6-1