ATP - Hambourg : Premier titre pour Musetti, tombeur d'Alcaraz en finale

Musetti pas inquiété par Alcaraz en fin de match

Lorenzo Musetti a découvert le frisson d’un premier titre sur le circuit ATP. Largement donné outsider face à Carlos Alcaraz en finale à Hambourg, l’Italien a fini par avoir le dernier mot à l’issue d’un match accroché. Le 62eme mondial a donné le ton en prenant le service de l’Espagnol dès le premier jeu mais le numéro 6 mondial a répondu du tac-au-tac pour recoller immédiatement à un jeu partout. Toutefois, le natif de Murcie n’a jamais été en mesure de trouver une nouvelle faille dans le service de Lorenzo Musetti. Au contraire, dans le souvent crucial septième jeu, c’est l’Italien qui s’est montré chirurgical, convertissant sa deuxième balle de break pour prendre une nouvelle fois le service de Carlos Alcaraz. Le natif de Carrare n’a pas tremblé au moment de conclue le premier set à la première occasion. Un ascendant que l’Italien a conforté dès l’entame de la deuxième manche, prenant à nouveau le service de l’Espagnol lors du premier jeu. Un avantage que Lorenzo Musetti a longtemps conservé mais, au fil des jeux, le réveil de la tête de série numéro 1 a été toujours plus évident.Cela s’est matérialisé par trois balles de débreak dans le huitième jeu, qui ont toutes été manquées. L’Italien est alors passé à un cheveu de conclure cette finale en deux manches mais le 62eme mondial n’a pas su saisir sa chance sur deux balles de match et a ensuite vu Carlos Alcaraz égaliser à cinq jeux partout. Embarqué dans un jeu décisif, Lorenzo Musetti a pris un excellent départ pour s’offrir trois nouvelles balles de match. L’Italien a alors concédé cinq points de suite et a été emmené dans un troisième set. L’entame de cette dernière manche a été équilibrée mais c’est bien Lorenzo Musetti qui a eu l’initiative. Après avoir manqué une première balle de set dans le sixième jeu, le 62eme mondial a profité de l’incapacité de son adversaire à le mettre en difficulté pour faire la décision. En effet, c’est sur le service de Carlos Alcaraz que l’Italien est allé conclue le match à la première occasion (6-4, 6-7, 6-4 en 2h49’) et remporter son tout premier titre. Un succès qui va également lui permettre de faire un bon au classement ATP pour s’installer aux portes du Top 30.