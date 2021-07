Nouvelle déception pour Pouille

Le retour sur terre battue, où le Nordiste avait signé sa dernière victoire (à Monte-Carlo) hors-qualifications, n'a pas porté chance à Lucas Pouille. Depuis ces deux victoires en Principauté d'avril dernier (contre Pella et Popyrin), l'ancien numéro 1 français et ex-membre du Top 10 n'a plus passé un tour. Et la série noire s'est encore poursuivie ce mardi pour les débuts de Pouille à Hambourg, avec une nouvelle déception à l'arrivée pour notre représentant, dominé en deux sets (6-4, 6-4) et 1h13 de jeu par le 43eme au classement et tête de série numéro 5 Dusan Lajovic. Jamais inquiété, le Serbe a été le seul des deux joueurs à réussir à breaker l'autre dans chacune des deux manches. Tombé lundi hors du Top 100 (il est 101eme), le nouveau protégé de Thierry Ascione n'a pas pesé lourd une fois de plus alors que son adversaire semblait très loin d'être dans la forme de sa vie ces dernières semaines. Malheureusement, actuellement, cela suffi pour faire mordre la poussière à ce Pouille bien loin de son meilleur niveau depuis le début de ses ennuis au coude. Et ce n'est peut-être pas près de s'arrêter à voir la prestation insipide du Français une fois de plus ce mardi.

Krajinovic démarre doucement, Struff déjà au tapis

Au lendemain de la gifle reçue par le Français Corentin Moutet contre l'Argentin Sebastian Baez (6-1, 6-2), Filip Krajinovic entrait en piste ce mardi. Le Serbe a souffert face à l'Allemand Daniel Altmaier mais il a fini par l'emporter, en trois manches 6-3, 6-7 (3), 6-1. En huitième de finale, le 44eme joueur mondial au classement ATP défiera un autre Allemand : Philipp Kohlschreiber. Compatriote de Kohlschreiber et lui aussi en lice dans ce tournoi qui se déroule à domicile pour les Allemands, Jan-Lennard Struff ne verra pas le deuxième tour. Le 47eme mondial et tête de série numéro 7 du tournoi s'est fait sortir d'entrée par le Serbe Laslo Djere (6-4, 7-5).



Avec A.S



HAMBOURG (Allemagne, ATP 500, terre battue, 1 030 900€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



2eme tour

Tsitsipas (GRE, n°1, WC) - Koepfer (ALL)

Kohlschreiber (ALL, WC) - Krajinovic (SER, n°6)

Basilashvili (GEO, n°3) - Baez (ARG, LL)

Seyboth Wild (BRE, Q) - Djere (SER)



Paire (FRA, n°8) - Varillas (PER, Q)

Delbonis (ARG) - Ramos-Vinolas (ESP, n°4)

Lajovic (SER, n°5) ou Pouille (FRA) - Molcan (SLQ, Q)

Taberner (ESP, Q) - Carreno Busta (ESP, n°2)





1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1, WC) - Bye

Koepfer (ALL) bat Marterer (ALL, Q) : 7-6 (2), 6-2, 7-6 (4)

Kohlschreiber (ALL, WC) bat Munar (ESP) : 7-6 (5), 6-4

Krajinovic (SER, n°6) bat Altmaier (ALL, WC) : 6-3, 6-7 (3), 6-1



Basilashvili (GEO, n°3) - Bye

Baez (ARG, LL) bat Moutet (FRA) : 6-1, 6-2

Seyboth Wild (BRE, Q) bat Kuhn (ESP, WC) : 1-6, 6-1, 6-2

Djere (SER) bat Struff (ALL, n°7) : 6-4, 7-5



Paire (FRA, n°8) bat Berankis (LIT) : 6-6 (0-0), abandon

Varillas (PER, Q) bat Nagal (IND, LL) : 6-0, 6-4

Delbonis (ARG) bat Zhang (CHN, Q) : 6-1, 5-7, 6-4

Ramos-Vinolas (ESP, n°4) - Bye



Lajovic (SER, n°5) - Pouille (FRA)

Molcan (SLQ, Q) bat Mager (ITA) : 4-6, 6-4, 7-6 (3)

Taberner (ESP, Q) bat Lopez (ESP) : 6-4, 3-6, 6-3

Carreno Busta (ESP, n°2) - Bye