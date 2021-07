ATP - Hambourg : Paire manque quatre balles de match et s'incline, Tsitsipas dehors également

Que de regrets pour Benoit Paire ! Le Français avait une occasion en or d'aller disputer une demi-finale dans un tournoi ATP 500, mais il a échoué en quarts à Hambourg contre Federico Delbonis. Face à l'Argentin, classé trois rangs au-dessus de lui (51eme contre 48eme), le Français s'est incliné 4-6, 7-6, 6-4 en 1h20 après s'être procuré quatre balles de match dans le tie-break du deuxième set. Paire est parfaitement entré dans son match en breakant son adversaire dès le premier jeu et en n'ayant aucune balle de débreak à défendre. Dans le deuxième, il pensait sans doute avoir fait le plus dur en menant 4-2, mais Delbonis est revenu à 4-4 puis a manqué deux balles de set à 6-5. Tout s'est donc joué au tie-break, où le Français a eu quatre balles de match à 6-4, 6-5, 7-6 et 8-7 mais les a toutes manquées, et Delbonis en a profité pour conclure à 10-9. Dans le troisième set, Paire s'est bien battu en revenant de 1-3 à 4-3, mais il s'est énervé contre l'arbitre, qui n'a pas sanctionné son adversaire pour un jet de raquette, et a perdu les trois derniers jeux. Cette semaine allemande restera tout de même positive pour le tumultueux français qui, après des semaines de dégringolade, devrait gagner quelques places au classement. A défaut des JO, on le retrouvera la semaine prochaine à Gstaad.

Les Serbes en grande forme

En demi-finale, Federico Delbonis sera opposé à Pablo Carreno Busta, tête de série n°2, qui a éliminé Dusan Lajovic sur le score de 7-6, 6-3 en 1h37. L'Espagnol a pourtant complètement raté son début de match en se retrouvant mené 4-0, mais il est revenu à 4-4, puis s'est imposé au tie-break (7-4). Dans le deuxième set, un seul break, à 4-3, lui a permis de l'emporter. Dans le haut du tableau, c'est une demi-finale 100% serbe qui se déroulera samedi puisque Filip Krajinovic et Laslo Djere ont créé la surprise. Krajinovic, tête de série n°6, s'est offert le finaliste de Roland-Garros et tête de série n°1, Stefanos Tsitsipas : 3-6, 6-1, 6-3 en 2h00. Même si le Grec a servi 11 aces, il s'est fait breaker à cinq reprises : alors qu'il menait déjà 5-2 dans le premier set, puis à 2-1 et 4-1 dans le deuxième et à 1-1 et à 5-3 dans le troisième. Le n°4 mondial va donc pouvoir s'envoler pour Tokyo afin de disputer le tournoi olympique. Laslo Djere, quant à lui, s'est offert une autre grosse tête de série, en la personne de Nikoloz Basilashvili (n°3). Le Serbe l'a emporté 6-2, 6-2 en 1h03 en n'ayany pas la moindre balle de break à défendre.



HAMBOURG (Allemagne, ATP 500, terre battue, 1 030 900€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



Demi-finales

Krajinovic (SER, n°6) - Djere (SER)

Delbonis (ARG) - Carreño Busta (ESP, n°2)



Quarts de finale

Krajinovic (SER, n°6) bat Tsitsipas (GRE, n°1, WC) : 3-6, 6-1, 6-3

Djere (SER) bat Basilashvili (GEO, n°3) : 6-2, 6-2

Delbonis (ARG) bat Paire (FRA, n°8) : 4-6, 7-6 (9), 6-4

Carreño Busta (ESP, n°2) bat Lajovic (SER, n°5) : 7-6 (4), 6-3



Huitièmes de finale

Tsitsipas (GRE, n°1, WC) bat Koepfer (ALL) : 7-6 (2), 6-3

Krajinovic (SER, n°6) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 7-5, 4-6, 6-3

Basilashvili (GEO, n°3) bat Baez (ARG, LL) par forfait

Djere (SER) bat Seyboth Wild (BRE, Q) : 7-6 (1), 6-1



Paire (FRA, n°8) bat Varillas (PER, Q) : 7-5, 7-6 (8)

Delbonis (ARG) bat Ramos Viñolas (ESP, n°4) : 6-3, 7-6 (4)

Lajovic (SER, n°5) bat Molcan (SLQ, Q) : 6-4, 6-7 (2), 6-3

Carreño Busta (ESP, n°2) bat Taberner (ESP, Q) : 7-5, 6-3



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1, WC) - Bye

Koepfer (ALL) bat Marterer (ALL, Q) : 7-6 (2), 6-2, 7-6 (4)

Kohlschreiber (ALL, WC) bat Munar (ESP) : 7-6 (5), 6-4

Krajinovic (SER, n°6) bat Altmaier (ALL, WC) : 6-3, 6-7 (3), 6-1



Basilashvili (GEO, n°3) - Bye

Baez (ARG, LL) bat Moutet (FRA) : 6-1, 6-2

Seyboth Wild (BRE, Q) bat Kuhn (ESP, WC) : 1-6, 6-1, 6-2

Djere (SER) bat Struff (ALL, n°7) : 6-4, 7-5



Paire (FRA, n°8) bat Berankis (LIT) : 6-6 (0-0), abandon

Varillas (PER, Q) bat Nagal (IND, LL) : 6-0, 6-4

Delbonis (ARG) bat Zhang (CHN, Q) : 6-1, 5-7, 6-4

Ramos Viñolas (ESP, n°4) - Bye



Lajovic (SER, n°5) bat Pouille (FRA) : 6-4, 6-4

Molcan (SLQ, Q) bat Mager (ITA) : 4-6, 6-4, 7-6 (3)

Taberner (ESP, Q) bat Lopez (ESP) : 6-4, 3-6, 6-3

Carreño Busta (ESP, n°2) - Bye