ATP - Hambourg : Musetti défiera Alcaraz en finale

First ATP Tour final locked in for @Lorenzo1Musetti! 👏

He advances in Hamburg in straight sets over Cerundolo 6-3, 7-6(3).@hamburgopen | #HamburgOpen pic.twitter.com/zaN6Y3L32b



— ATP Tour (@atptour) July 23, 2022

Musetti stoppe F.Cerundolo

Carlos Alcaraz attendait ça depuis quasiment trois mois. Pour la première fois depuis son titre lors du Masters 1000 de Madrid, l’Espagnol va disputer ce dimanche une finale à Hambourg. Tête de série numéro 1 sur la terre battue allemande, le natif de Murcie a pris le meilleur sur Alex Molcan en deux manches. L’entame de match a vu les deux joueurs tenir aisément leur service mais Carlos Alcaraz a placé le premier coup d’accélérateur en breakant le Slovène pour mener quatre jeux à deux. Le 48eme joueur mondial a alors répliqué pour effacer son jeu de service de retard. Un scenario qui s’est reproduit dans les deux jeux suivants et qui aurait pu perdurer un peu plus longtemps. En effet, Carlos Alcaraz a eu deux balles de set sur le service de son adversaire. Cette première manche s’est finalement conclue au jeu décisif. Remportant les six premiers points, le numéro 6 mondial a pris un ascendant définitif, concluant à sa troisième balle de set. Dans la foulée, Carlos Alcaraz a pris le service d’Alex Molcan dès le premier jeu. Ce dernier, après avoir écarté deux balles de double break, a tenu son engagement mais il a ensuite sombré. Remportant quatre jeux de suite, le dernier blanc, Carlos Alcaraz a mis un terme à cette demi-finale sans coup férir (7-6, 6-1 en 1h35’).Pour le titre, l’Espagnol devra en découdre ce dimanche avec Lorenzo Musetti. L’Italien a validé son billet en prenant le meilleur sur Francisco Cerundolo. Sacré la semaine passée à Bastad, l’Argentin voit sa série de succès s’arrêter à huit matchs. Il faut dire que le 30eme joueur mondial est passé copieusement à côté de son entame de match. Ne parvenant pas à mettre Lorenzo Musetti en difficulté, Francisco Cerundolo a vu ce dernier convertir ses deux premières balles de break pour mener cinq jeux à rien. Une réaction d’orgueil a vu l’Argentin effacer un de ses deux jeux de service de retard après avoir sauvé deux balles de set. Toutefois, le 62eme mondial a fini par conclure, non sans avoir écarté une dernière occasion de perdre son service. L’Italien a maintenu son adversaire sous pression en le breakant dès l’entame de la deuxième manche. Les deux joueurs ont ensuite échangé les jeux de service perdus sans parvenir à se départager avant le tiebreak, Lorenzo Musetti manquant même une balle de match dans le dixième jeu. Si Francisco Cerundolo a bien démarré pour mener trois points à un, Lorenzo Musetti a empoché les six échanges suivants pour sceller le sort de la rencontre (6-3, 7-6 en 1h56’) et se qualifier pour sa première finale.