ATP - Hambourg : Moutet giflé par le 164eme mondial !

Le retour sur terre s'est avéré très brutal pour Corentin Moutet. Sorti d'entrée lors du dernier Roland-Garros (défaite en quatre sets contre Laslo Djere), le jeune joueur français de 22 ans a vécu le même sort, ce lundi à Hambourg. A l'origine, Moutet aurait dû retrouver en Allemagne le Slovène Aljaz Bedene, qui l'avait corrigé il y a quinze jours au premier tour de Wimbledon. Finalement forfait, Bedene a cédé sa place dans le tableau à Sebastian Baez. Le 89eme au classement aurait pu penser qu'il avait gagné au change avec le forfait du Slovène. Malheureusement pour le Francilien, c'est tout le contraire qui s'est passé. En à peine plus d'une heure, le lucky loser argentin, 164eme au classement, a balayé (6-1, 6-2) notre représentant, ce dernier manquant ainsi le rendez-vous fixé au deuxième tour par le Géorgien Nikoloz Basilashvili, tête de série numéro 3 et dispensé de premier tour. Pas glorieux.



HAMBOURG (Allemagne, ATP 500, terre battue, 1 030 900€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1, WC) - Bye

Marterer (ALL, Q) - Koepfer (ALL)

Kohlschreiber (ALL, WC) bat Munar (ESP) : 7-6 (5), 6-4

Altmaier (ALL, WC) - Krajinovic (SER, n°6)



Basilashvili (GEO, n°3) - Bye

Baez (ARG, LL) bat Moutet (FRA) : 6-1, 6-2

Seyboth Wild (BRE, Q) bat Kuhn (ESP, WC) : 1-6, 6-1, 6-2

Djere (SER) - Struff (ALL, n°7)



Paire (FRA, n°8) - Berankis (LIT)

Varillas (PER, Q) - Nagal (IND, LL)

Delbonis (ARG) - Zhang (CHN, Q)

Ramos-Vinolas (ESP, n°4) - Bye



Lajovic (SER, n°5) - Pouille (FRA)

Mager (ITA) - Molcan (SLQ, Q)

Taberner (ESP, Q) - Lopez (ESP)

Carreno Busta (ESP, n°2) - Bye