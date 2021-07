ATP - Hambourg : Krajinovic de retour en finale

Filip Krajinovic a fait respecter la hiérarchie. Tête de série numéro 6 du tournoi ATP de Hambourg, le Serbe a pris le meilleur en deux manches sur son compatriote Laslo Djere. Dès le premier jeu, le 44eme joueur mondial a marqué son territoire en prenant le service de son adversaire. Après avoir manqué une balle de double break puis écarté une balle de débreak, Filip Krajinovic a laissé échapper une première opportunité de conclure le premier set sur le service de Laslo Djere mais ce n’était que partie remise. En effet, sur son jeu de service suivant, le Serbe a mis un terme au premier set. Comme à l’entame du match, le 44eme mondial a breaké d’entrée mais, cette fois, le 57eme mondial a su revenir à hauteur... pour mieux craquer ensuite et perdre quatre jeux consécutifs. Sur un dernier jeu blanc, Filip Krajinovic a scellé le sort de la rencontre (6-4, 6-2 en 1h35’). Federico Delbonis ou Pablo Carreño Busta sera son adversaire ce dimanche pour le titre.



HAMBOURG (Allemagne, ATP 500, terre battue, 1 030 900€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



Demi-finales

Krajinovic (SER, n°6) bat Djere (SER) : 6-4, 6-2

Delbonis (ARG) - Carreño Busta (ESP, n°2)



Quarts de finale

Krajinovic (SER, n°6) bat Tsitsipas (GRE, n°1, WC) : 3-6, 6-1, 6-3

Djere (SER) bat Basilashvili (GEO, n°3) : 6-2, 6-2

Delbonis (ARG) bat Paire (FRA, n°8) : 4-6, 7-6 (9), 6-4

Carreño Busta (ESP, n°2) bat Lajovic (SER, n°5) : 7-6 (4), 6-3



Huitièmes de finale

Tsitsipas (GRE, n°1, WC) bat Koepfer (ALL) : 7-6 (2), 6-3

Krajinovic (SER, n°6) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 7-5, 4-6, 6-3

Basilashvili (GEO, n°3) bat Baez (ARG, LL) par forfait

Djere (SER) bat Seyboth Wild (BRE, Q) : 7-6 (1), 6-1



Paire (FRA, n°8) bat Varillas (PER, Q) : 7-5, 7-6 (8)

Delbonis (ARG) bat Ramos Viñolas (ESP, n°4) : 6-3, 7-6 (4)

Lajovic (SER, n°5) bat Molcan (SLQ, Q) : 6-4, 6-7 (2), 6-3

Carreño Busta (ESP, n°2) bat Taberner (ESP, Q) : 7-5, 6-3



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1, WC) - Bye

Koepfer (ALL) bat Marterer (ALL, Q) : 7-6 (2), 6-2, 7-6 (4)

Kohlschreiber (ALL, WC) bat Munar (ESP) : 7-6 (5), 6-4

Krajinovic (SER, n°6) bat Altmaier (ALL, WC) : 6-3, 6-7 (3), 6-1



Basilashvili (GEO, n°3) - Bye

Baez (ARG, LL) bat Moutet (FRA) : 6-1, 6-2

Seyboth Wild (BRE, Q) bat Kuhn (ESP, WC) : 1-6, 6-1, 6-2

Djere (SER) bat Struff (ALL, n°7) : 6-4, 7-5



Paire (FRA, n°8) bat Berankis (LIT) : 6-6 (0-0), abandon

Varillas (PER, Q) bat Nagal (IND, LL) : 6-0, 6-4

Delbonis (ARG) bat Zhang (CHN, Q) : 6-1, 5-7, 6-4

Ramos Viñolas (ESP, n°4) - Bye



Lajovic (SER, n°5) bat Pouille (FRA) : 6-4, 6-4

Molcan (SLQ, Q) bat Mager (ITA) : 4-6, 6-4, 7-6 (3)

Taberner (ESP, Q) bat Lopez (ESP) : 6-4, 3-6, 6-3

Carreño Busta (ESP, n°2) - Bye