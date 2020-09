Gaël Monfils se perd sur la route de la porte d'Auteuil



🇩🇪 @YannickHanfmann's strong recent form continues!

The World No. 103 defeats No. 3 seed Monfils 6-4 6-3 at the @hamburgopen. pic.twitter.com/J5TmW35YpT



— ATP Tour (@atptour) September 22, 2020



How has he hit a winner from there? 🤯

The speed & skill of @Gael_Monfils are next level! pic.twitter.com/DIioK24GuJ



— Tennis TV (@TennisTV) September 22, 2020



The biggest win of his career and what a way to do it...

Kitzbuhel finalist @YannickHanfmann gets his first Top 10 win, beating Monfils 6-4 6-3#HamburgOpen pic.twitter.com/el2S66ywOT



— Tennis TV (@TennisTV) September 22, 2020

HAMBOURG (Allemagne, ATP 500, terre battue, 1 062 520€)

Premier tour

Humbert (FRA) bat Medvedev (RUS, n°1) : 6-4; 6-3

Simon (FRA, LL) : 7-5, 6-2

Paire (FRA)

Monfils (FRA, n°3) : 6-4, 6-3

Mannarino (FRA)

Ugo Humbert va longtemps se souvenir de ce 22 septembre 2020. Ce mardi, au premier tour du tournoi d'Hambourg, le joueur de 22 ans a battu un membre du top 10 mondial pour la première fois de sa carrière, Daniil Medvedev (6-4, 6-3). Plus que le résultat face au demi-finaliste de l'US Open, c'est la manière avec laquelle le joueur français s'est imposé qui a impressionné. Sûr de lui, il a fait tout ce qu'il fallait pour s'offrir un succès de référence sur le circuit ATP. Sa montée en puissance a écœuré le Russe. Alors que chaque joueur assurait sa mise en jeu en début de rencontre, le natif de Metz a été le premier à être breaké. C'était à 3-3 dans le premier set.. Dans la foulée, il a débreaké. Le Français a même gagné trois jeux consécutifs en s'adjugeant la première manche sur sa première balle de set, sur le service de son adversaire qui plus est. Devant au score, il a su contenir la rébellion de Medvedev. Grâce à un jeu offensif et une première balle efficace, le jeune tricolore a dicté le rythme du match. Et quand il semblait débordé dans l'échange, il a patiemment attendu son heure pour renverser la vapeur. La seule alerte du deuxième set a eu lieu à 2-2 quand le numéro 5 mondial a eu deux balles de break. Serein, Ugo Humbert les a écartés en misant sur son excellent jeu de service. Suffisant pour frustrer le natif de Moscou qui a lâché prise. Le Mosellan était tout simplement au-dessus ce mardi. Autoritaire, il était trop fort pour un adversaire dépassé dans tous les domaines du jeu malgré son standing. Le futur adversaire de Jiry Vesely a conclu le match sur un ace qui a symbolisé la justesse de son jeu. Une efficacité à faire perdurer au prochain tour et si possible jusqu'à Roland-Garros.Roland-Garros (27 septembre au 11 octobre) se profile à l'horizon et Gaël Monfils n'est pas encore prêt, c'est une évidence. Le numéro 1 français s'en serait bien passé, maisComme en Italie, Monfils, amorphe pour ne pas dire méconnaissable, est tombé de très haut dès le premier tour du tournoi allemand. Plus grave encore : Hanfmann, certes finaliste récemment à Kitzbühel mais surtout classé dans les profondeurs (il est 103eme) n'a pas donné l'impression d'avoir besoin de forcer ou de jouer le tennis de sa vie pour infliger cette petite correction (6-4, 6-3 en 1h10) au numéro 9 mondial, comme l'avait fait son compatriote la semaine dernière avant lui (6-2, 6-4 en 1h28). Uniquement de servir très fort et de conclure derrière (91% de points gagnés sur première balle).Jamais dans le coup, la tête de série numéro 3 du tournoi a traversé ce match comme un fantôme. Dans le premier set, il a perdu à 5-4 en faveur de son adversaire le service qu'il ne fallait pas. Rebelotte dans la deuxième manche, avec de nouveau un seul break, réussi par le joueur allemand de 28 ans à 3-2. Il ne restait plus alors à Hanfmann qu'à terminer le travail, et à achever la bête blessée. En deux tournois, « La Monf’ » vient de donner le sentiment qu'il n'a pas du tout digéré le long arrêt de la saison. Ou peut-être est-ce la terre battue qui pose désormais problème au Parisien, lui qui a pourtant atteint à trois reprises les quarts de finale Porte d'Auteuil et dont le meilleur résultat sur ses terres est une demi-finale en 2008.Aujourd'hui, le joueur tout près de faire subir à Novak Djokovic en février dernier à Dubaï sa première défaite de la saison (le numéro 1 mondial avait dû écarter trois balles de match) ressemble surtout à une victime annoncée des premiers tours. Monfils a une semaine pour se refaire une santé, retrouver son tennis et son dynamisme. A le voir errer encore ce mardi sur le court de Hambourg, le timing paraît beaucoup trop serré. En tout cas, c'est très inquiétant.Dans ce quart de tableau du tournoi d'Hambourg, la voie est désormais royale pour Felix Auger-Aliassime. Le Canadien a battu Lorenzo Sonego en un peu moins de deux heures (6-2, 7-6(2)).A condition d'écarter Alexander Bublik, tombeur d'Albert Ramos-Vinolas (6-2, 7-6(5), au prochain tour. Un peu plus tôt dans la journée, le tenant du titre a été éliminé. Nikoloz Basilashvili n'a rien pu faire devant Roberto Bautista Agut (6-4, 6-3). L'Espagnol était le plus solide dans cette rencontre. Même s'il a perdu un jeu de service dans chaque manche, le numéro 11 mondial a été assez efficace sur la terre battue allemande pour ne pas y rester plus d'1h30. Une autre tête de série a assumé son rang : Fabio Fognini. L'Italien a renversé Philipp Kohlschreiber (4-6, 6-1, 7-5). Après une première manche difficile où il n'a pas réussi à convertir ses balles de break sur le service du joueur invité, le natif de San Remo est monté en puissance. Facile dans le deuxième set, il a été le plus régulier au moment de conclure dans une manche décisive à rebondissements. Pour Karen Khachanov, la bataille a été intense face à Jan-Lennard Struff (7-6(5), 4-6, 7-5). Le 16eme mondial a eu besoin de plus de 2h30 pour écarter le local de l'étape. Mené 0-3 dans le dernier set, il n'a jamais lâché pour accéder au tour suivant.batRuud (NOR) -bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 4-6, 6-1, 7-5bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 6-3bat Nishioka (JAP) : 7-6 (0), 4-6, 6-1bat Anderson (AFS) : 6-4, 0-6, 6-4bat Sandgren (USA, Q) : 6-3, 6-3bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-2, 7-6(5)bat Sonego (ITA) : 6-2, 7-6(2)bat Nishikori (JAP) : 6-0, 6-3batbat Struff (ALL): 7-6(5), 4-6, 7-5Lajovic (SER) -bat Fritz (USA) : 6-4, 6-2Evans (GBR) - Tsitsipas (GRE, n°2)