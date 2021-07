ATP - Hambourg : Carreno Busta prive Krajinovic du titre

Pablo Carreno Busta était le plus fort. A l'occasion de la neuvième finale de sa carrière, l'Espagnol, 13eme joueur mondial et tête de série n°2, a remporté le tournoi ATP 500 de Hambourg en Allemagne, sur terre battue, ajoutant ainsi un sixième titre à son palmarès. Face à lui, ce dimanche, le Serbe Filip Krajinovic, 44eme joueur mondial et tête de série n°6, s'est incliné en deux manches (6-2, 6-4) et 1h23 de jeu. Dans la première manche, le Serbe a perdu deux de ses quatre services, à 1-1 puis à 2-4. Avec ce double avantage en poche, l'Espagnol ne s'est ensuite pas fait prier pour conclure, à sa première opportunité (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, Filip Krajinovic a, cette fois, été breaké à une seule petite reprise, d'entrée. Mais là encore, Pablo Carreno Busta a conservé son petit mais non moins précieux avantage, pour aller chercher ce titre, sur sa première balle de match (6-4). De son côté, âgé aujourd'hui de 29 ans, Filip Krajinovic disputait sa quatrième finale sur le circuit ATP, mais son palmarès est donc toujours vierge.



HAMBOURG (Allemagne, ATP 500, terre battue, 1 030 900€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



Finale

Carreño Busta (ESP, n°2) bat Krajinovic (SER, n°6) : 6-2, 6-4



Demi-finales

Krajinovic (SER, n°6) bat Djere (SER) : 6-4, 6-2

Carreño Busta (ESP, n°2) bat Delbonis (ARG) : 7-6 (2), 6-3



Quarts de finale

Krajinovic (SER, n°6) bat Tsitsipas (GRE, n°1, WC) : 3-6, 6-1, 6-3

Djere (SER) bat Basilashvili (GEO, n°3) : 6-2, 6-2

Delbonis (ARG) bat Paire (FRA, n°8) : 4-6, 7-6 (9), 6-4

Carreño Busta (ESP, n°2) bat Lajovic (SER, n°5) : 7-6 (4), 6-3



Huitièmes de finale

Tsitsipas (GRE, n°1, WC) bat Koepfer (ALL) : 7-6 (2), 6-3

Krajinovic (SER, n°6) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 7-5, 4-6, 6-3

Basilashvili (GEO, n°3) bat Baez (ARG, LL) par forfait

Djere (SER) bat Seyboth Wild (BRE, Q) : 7-6 (1), 6-1



Paire (FRA, n°8) bat Varillas (PER, Q) : 7-5, 7-6 (8)

Delbonis (ARG) bat Ramos Viñolas (ESP, n°4) : 6-3, 7-6 (4)

Lajovic (SER, n°5) bat Molcan (SLQ, Q) : 6-4, 6-7 (2), 6-3

Carreño Busta (ESP, n°2) bat Taberner (ESP, Q) : 7-5, 6-3



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1, WC) - Bye

Koepfer (ALL) bat Marterer (ALL, Q) : 7-6 (2), 6-2, 7-6 (4)

Kohlschreiber (ALL, WC) bat Munar (ESP) : 7-6 (5), 6-4

Krajinovic (SER, n°6) bat Altmaier (ALL, WC) : 6-3, 6-7 (3), 6-1



Basilashvili (GEO, n°3) - Bye

Baez (ARG, LL) bat Moutet (FRA) : 6-1, 6-2

Seyboth Wild (BRE, Q) bat Kuhn (ESP, WC) : 1-6, 6-1, 6-2

Djere (SER) bat Struff (ALL, n°7) : 6-4, 7-5



Paire (FRA, n°8) bat Berankis (LIT) : 6-6 (0-0), abandon

Varillas (PER, Q) bat Nagal (IND, LL) : 6-0, 6-4

Delbonis (ARG) bat Zhang (CHN, Q) : 6-1, 5-7, 6-4

Ramos Viñolas (ESP, n°4) - Bye



Lajovic (SER, n°5) bat Pouille (FRA) : 6-4, 6-4

Molcan (SLQ, Q) bat Mager (ITA) : 4-6, 6-4, 7-6 (3)

Taberner (ESP, Q) bat Lopez (ESP) : 6-4, 3-6, 6-3

Carreño Busta (ESP, n°2) - Bye