ATP - Hambourg : Carreño Busta et Lajovic vont s'affronter en quarts de finale

Pablo Carreño Busta n’a pas manqué la marche menant aux quarts de finale à Hambourg. Tête de série numéro 2, l’Espagnol a peu tremblé face à son compatriote Carlos Taberner. Si ce dernier a su effacer deux breaks de retard dans le premier set, le 13eme joueur mondial a fini par avoir le dernier mot en concluant par un troisième break. Si Carlos Taberner a bien démarré la deuxième manche en prenant d’entrée le service de son adversaire, Pablo Carreño Busta a réagi en remportant cinq jeux de suite pour prendre les commandes et ne plus les lâcher. A sa première balle de match, l’Espagnol a scellé le sort du match (7-5, 6-3 en 1h46’). Pour une place en demi-finale, Pablo Carreño Busta devra en découdre avec la tête de série numéro 5 du tournoi Dusan Lajovic. Le Serbe a dominé en trois manches Alex Molcan. Après un échange de break précoce, le 43eme mondial a su reprendre la main pour empocher le premier set. Après avoir vu son break d’avance disparaître, Dusan Lajovic a ensuite dû sauver deux balles de set mais Alex Molcan n’a pas lâché et c’est dans un jeu décisif à sens unique que le Slovaque au su revenir à hauteur. Néanmoins, c’est bien le Serbe qui a eu le dernier mot avec un break dans le sixième jeu qui lui a ouvert les portes de la victoire (6-4, 6-7, 6-3 en 2h57’).



HAMBOURG (Allemagne, ATP 500, terre battue, 1 030 900€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



Huitièmes de finale

Tsitsipas (GRE, n°1, WC) bat Koepfer (ALL) : 7-6 (2), 6-3

Krajinovic (SER, n°6) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 7-5, 4-6, 6-3

Basilashvili (GEO, n°3) bat Baez (ARG, LL) par forfait

Djere (SER) bat Seyboth Wild (BRE, Q) : 7-6 (1), 6-1



Paire (FRA, n°8) - Varillas (PER, Q)

Delbonis (ARG) - Ramos-Vinolas (ESP, n°4)

Lajovic (SER, n°5) bat Molcan (SLQ, Q) : 6-4, 6-7 (2), 6-3

Carreño Busta (ESP, n°2) bat Taberner (ESP, Q) : 7-5, 6-3



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1, WC) - Bye

Koepfer (ALL) bat Marterer (ALL, Q) : 7-6 (2), 6-2, 7-6 (4)

Kohlschreiber (ALL, WC) bat Munar (ESP) : 7-6 (5), 6-4

Krajinovic (SER, n°6) bat Altmaier (ALL, WC) : 6-3, 6-7 (3), 6-1



Basilashvili (GEO, n°3) - Bye

Baez (ARG, LL) bat Moutet (FRA) : 6-1, 6-2

Seyboth Wild (BRE, Q) bat Kuhn (ESP, WC) : 1-6, 6-1, 6-2

Djere (SER) bat Struff (ALL, n°7) : 6-4, 7-5



Paire (FRA, n°8) bat Berankis (LIT) : 6-6 (0-0), abandon

Varillas (PER, Q) bat Nagal (IND, LL) : 6-0, 6-4

Delbonis (ARG) bat Zhang (CHN, Q) : 6-1, 5-7, 6-4

Ramos-Vinolas (ESP, n°4) - Bye



Lajovic (SER, n°5) bat Pouille (FRA) : 6-4, 6-4

Molcan (SLQ, Q) bat Mager (ITA) : 4-6, 6-4, 7-6 (3)

Taberner (ESP, Q) bat Lopez (ESP) : 6-4, 3-6, 6-3

Carreño Busta (ESP, n°2) - Bye