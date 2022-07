ATP - Hambourg : Alcaraz perd un set

Il s'est fait peur. Ce mardi, l'Espagnol Carlos Alcaraz, 6eme joueur mondial et tête de série n°1, a finalement réussi son entrée en lice au tournoi ATP 500 de Hambourg en Allemagne, sur terre battue, après sa victoire contre le local Nicola Kuhn, 259eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en trois manches (3-6, 6-1, 7-6 (3)) et 2h24 de jeu. Dans la première manche, malgré trois balles de break à 2-2, l'Espagnol a été le premier à perdre son service, dans la foulée. Fort de cet avantage en poche, l'Allemand est ensuite allé conclure, sur un ultime jeu blanc (6-3). Dans la deuxième manche, Nicola Kuhn a perdu ses deux premiers services, le premier blanc et le deuxième malgré trois premières balles sauvées.

Basilashvili déjà dehors

Avec ce double avantage en poche, Carlos Alcaraz est allé conclure, pour égaliser à une manche partout, sur un ultime jeu blanc (6-1). Enfin, dans la troisième et dernière manche, après avoir sauvé une balle de break d'entrée, le mieux classé de deux en a obtenu deux à son tour, à 2-2. Mais sans réussite. Les deux hommes sont donc allés jusqu'au tie-break. Un jeu décisif empoché par le 6eme joueur mondial, sur sa troisième balle de match (7-6 (3)). En revanche, c'est déjà terminé pour le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 28eme joueur mondial et tête de série n°6, battu par le Russe Aslan Karatsev, 37eme joueur mondial, en deux manches (6-4, 6-0) et 1h01 de jeu.