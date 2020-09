ATP - Hambourg : Abandon de Benoît Paire face à Casper Ruud

Not the ending we wanted to see 😔

HAMBOURG (Allemagne, ATP 500, terre battue, 1 062 520€)

Huitièmes de finale

Humbert (FRA)

Premier tour

Humbert (FRA)

Simon (FRA, LL)

Paire (FRA)

Monfils (FRA, n°3)

Mannarino (FRA)

Après son non-match à Rome, la préparation de Roland-Garros n’est pas un long fleuve tranquille pour Benoît Paire. Opposé à Casper Ruud, demi-finaliste face à Novak Djokovic dans la capitale italienne, le Français n’a pas pu défendre ses chances jusqu’au bout. Après une entame de match accrochée, Benoît Paire a pourtant pris les commandes au score avant de voir son adversaire, 30eme mondial, revenir à hauteur dans le sixième jeu avant de remporter la première manche sur le service du Français. Breaké d’entrée de la deuxième manche, l’Avignonnais a préféré jeter l’éponge (6-4, 2-0 abandon) et laisse donc Casper Ruud rejoindre Fabio Fognini, tête de série numéro 6 du tournoi, au deuxième tour. Un abandon qui, initialement, semblait être lié à des problèmes gastriques qui ne l’ont pas permis de se battre mais, selon une information de RMC Sport, la raison serait bien différente. En effet, Benoît Paire aurait été testé une nouvelle fois positif au coronavirus. « La règle est différente en Allemagne, j’ai gardé la chambre et j’ai pu aller sur le court, a confié le Français en conférence de presse. Mentalement, je suis fatigué. » Une information qui pourrait jeter le doute sur la participation de Benoît Paire à Roland-Garros.- Vesely (RTC, Q)Ruud (NOR) - Fognini (ITA, n°6)Bautista Agut (ESP, n°4) - Koepfer (ALL)Paul (USA, Q) - Rublev (RUS, n°5)Bublik (KAZ, LL) - Auger-Aliassime (CAN)Garin (CHI) - Hanfmann (ALL, WC)Khachanov (RUS, WC, n°8) - Lajovic (SER)Cuevas (URU, Q) - Evans (GBR) ou Tsitsipas (GRE, n°2)bat Medvedev (RUS, n°1) : 6-4; 6-3bat: 7-5, 6-2bat: 6-4, 2-0 abandonbat Kohlschreiber (ALL, WC) : 4-6, 6-1, 7-5bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 6-3bat Nishioka (JAP) : 7-6 (0), 4-6, 6-1bat Anderson (AFS) : 6-4, 0-6, 6-4bat Sandgren (USA, Q) : 6-3, 6-3bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-2, 7-6 (5)bat Sonego (ITA) : 6-2, 7-6 (2)bat Nishikori (JAP) : 6-0, 6-3bat: 6-4, 6-3bat Struff (ALL): 7-6(5), 4-6, 7-5bat: 6-4, 6-1bat Fritz (USA) : 6-4, 6-2Evans (GBR) - Tsitsipas (GRE, n°2)