ATP - Halle : Rublev dit déjà au revoir au gazon

Etant interdit de Wimbledon, Andrey Rublev n'a prévu de participer qu'à un seul tournoi sur gazon en ce mois de juin. Et il a pris la porte dès le premier tour. Tête de série n°3 à Halle, le Russe a été éliminé d'entrée par Nikoloz Basilashvili, qu'il avait pourtant battu l'an dernier au même endroit en demi-finales. Le Géorgien, 25eme mondial, s'est imposé 7-6, 6-4 en 1h25. Le premier set a été riche en rebondissements : Rublev a breaké d'entrée (2-0) puis a perdu cinq jeux de suite (2-5) et a sauvé une balle de set à 3-5, avant de débreaker pour revenir à 5-5, et finalement lâcher prise dans le tie-break (7-1). Il n'y a en revanche eu qu'un seul break dans le deuxième set : à 2-2 pour Basilashvili, qui n'a ensuite jamais été inquiété et a conclu sur un jeu blanc. Le Géorgien sera opposé à Otte ou Kecmanovic, alors qu'on ne reverra pas le Russe avant au moins un mois sur le circuit ATP.

Carreno-Busta renoue avec la victoire

Toujours à Halle, Pablo Carreno-Busta, tête de série n°6, faisait son retour à la compétition après son élimination par Gilles Simon au premier tour de Roland-Garros à 1h30 du matin. Et l'Espagnol avait fort à faire, puisqu'il affrontait le quart de finaliste surprise du tournoi parisien, Holger Rune. Le n°19 mondial s'est pourtant imposé 6-3, 7-6 en 1h47 contre le n°28. Auteur de 2 aces et 72% de premières balles, "PCB" n'a jamais perdu son service durant ce match, sauvant les cinq balles de break que s'est procuré le Danois, toutes à 1-1 dans le premier set. Mais dans le jeu suivant, c'est Carreno-Busta qui a breaké (3-1) et n'a ensuite plus été rejoint. Aucun break à signaler en revanche dans la deuxième manche, où Rune a cédé au tie-break, sur le score de 7-5. Korda ou Garin sera l'adversaire de l'Espagnol au tour suivant.