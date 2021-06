Retour gagnant pour Federer



Roger Federer n'a pas manqué ses retrouvailles avec le gazon. Pour son premier match sur herbe depuis sa défaite du 14 juillet dernier à Wimbledon face à Novak Djokovic à l'issue d'un match épique (13-12 pour le Serbe dans le dernier set), ce lundi à Halle (Allemagne), le Suisse s'est imposé en deux sets (7-6, 7-5) face au Biélorusse Ilya Ivashka, passé par les qualifications. Federer, vainqueur du tournoi allemand à dix reprises depuis le début de sa carrière et encore tenant du titre cette année, a souffert pour se sortir des griffes du 90eme au classement, huit jours après avoir déclaré forfait avant le huitième de finale qui l'attendait à Roland-Garros contre l'Italien Matteo Berrettini, précisément dans le but de ne pas laisser trop de plumes avant le coup d'envoi de la saison sur gazon. Le 8eme mondial et tête de série numéro 5 à Halle a bien fait, car il lui a fallu batailler lundi, et ce dès la première manche, que le Bâlois n'a remportée qu'à l'issue d'un jeu décisif (7-4).