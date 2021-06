ATP - Halle : Moutet profite de l'abandon de Goffin

Battu d'entrée à Rome et à Roland-Garros, Corentin Moutet profite du gazon pour décrocher sa première victoire sur le circuit ATP depuis le 8 mai. A Halle, le 94eme joueur mondial a profité d'un petit coup de pouce du destin car, alors qu'il était très mal parti face à David Goffin (13eme), il a vu le Belge chuter lourdement en début de deuxième set et abandonner à la fin de cette manche. Moutet a en effet perdu le premier set 6-1 en 31 minutes, après avoir perdu son service à 1-0 et 3-0 et manqué six balles de débreak. Et au tout début du deuxième, à 0-0 30-30, Goffin a chuté sur l'herbe humide et s'est fait mal à la jambe droite. Le Belge, tête de série n°7, a pu reprendre le match, puis a demandé l'intervention du kiné après avoir fait le break (3-1). Mais alors qu'il a servi pour le match à 5-4, Goffin a perdu quatre jeux de suite et Moutet a donc égalisé à une manche partout, avant de voir son adversaire jeter l'éponge. C'est donc le Français qui affrontera Rodionov ou Kohlschreiber au tour suivant. Après avoir perdu 21 places au classement ATP ce lundi, Corentin Moutet rêve d'une remontada grâce au gazon, et c'est plutôt bien parti avec déjà neuf places gagnées virtuellement grâce à cette victoire. Quant à Goffin, il espère que sa blessure ne l'empêchera pas de défendre ses chances à Wimbledon dans deux semaines...



Goffin with more bad luck. Grass strikes again :( pic.twitter.com/Bajws1p6jw

— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) June 14, 2021



HALLE (Allemagne, ATP 500, gazon, 1 455 925 €)

1er tour

Humbert (FRA)

Moutet (FRA) bat

Monfils (FRA, WC, n°8)

Simon (FRA)

Medvedev (RUS, n°1) - Struff (ALL)bat Pospisil (CAN) : 7-6 (4), 7-6 (6)Auger-Aliassime (CAN) - Hurkacz (POL)Ivashka (BIE, Q) - Federer (SUI, n°5)A.Zverev (ALL, n°3) - Koepfer (ALL)- Querrey (USA)Berankis (LIT, Q) - Nishikori (JAP)Korda (USA) - Bautista Agut (ESP, n°6)Goffin (BEL, n°7) : 1-6, 7-5 abandonRodionov (AUT) - Kohlschreiber (ALL, WC)bat Altmaier (ALL, WC) : 6-2, 7-6 (4)Khachanov (RUS) - Rublev (RUS, n°4)- Harris (AFS)Pella (ARG) - Lacko (SLQ, Q)Basilashvili (GEO, Q) -Rinderknech (FRA, Q) - Hanfmann (ALL, LL)