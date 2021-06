ATP - Halle : Monfils déjà éliminé

Le compteur de victoires de Gaël Monfils en 2021 reste bloqué à deux. Le joueur français a été éliminé dès son entrée en lice au tournoi sur gazon de Halle par le Sud-Africain Lloyd Harris, pourtant moins bien classé (51eme contre 16eme) : 6-4, 6-4 en 1h08. Sur cette surface qu'il n'apprécie pas beaucoup (un seul huitième de finale à Wimbledon), Monfils (34 ans) ne s'est pas procuré la moindre balle de break sur le service de son adversaire. Auteur de seulement un ace pour deux doubles-fautes et 70% de premières balles, il a perdu son service d'entrée de match et n'a jamais réussi à revenir, puis à 3-3 dans le deuxième set. Gaël Monfils n'ira donc pas lui loin dans ce tournoi allemand, et va désormais prendre la direction d'Eastbourne, en Angleterre, où il tentera de remporter au moins un match avant Wimbledon.



HALLE (Allemagne, ATP 500, gazon, 1 455 925 €)

Tenant du titre (2019) : Roger Federer (SUI)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Struff (ALL)

Giron (USA, Q) bat Pospisil (CAN) : 7-6 (4), 7-6 (6)

Auger-Aliassime (CAN) - Hurkacz (POL)

Federer (SUI, n°5) bat Ivashka (BIE, Q) : 7-6 (4), 7-5



A.Zverev (ALL, n°3) - Koepfer (ALL)

Humbert (FRA) - Querrey (USA)

Berankis (LIT, Q) - Nishikori (JAP)

Korda (USA) bat Bautista Agut (ESP, n°6) : 6-3, 7-6 (0)



Moutet (FRA) bat Goffin (BEL, n°7) : 1-6, 7-5 abandon

Rodionov (AUT) - Kohlschreiber (ALL, WC)

Thompson (AUS) bat Altmaier (ALL, WC) : 6-2, 7-6 (4)

Khachanov (RUS) - Rublev (RUS, n°4)



Harris (AFS) bat Monfils (FRA, WC, n°8) : 6-4, 6-4

Pella (ARG) - Lacko (SLQ, Q)

Basilashvili (GEO, Q) - Simon (FRA)

Rinderknech (FRA, Q) - Hanfmann (ALL, LL)