ATP - Halle : Hurkacz pour Humbert, Khachanov remporte le duel russe

Logique respectée ce mardi au tournoi de Halle. Après Stefanos Tsitsipas et Felix Auger-Aliassime, ce sont les têtes de série n°5 et 8, Hubert Hurkacz et Karen Khachanov, qui ont franchi le premier tour. Le Polonais s'est défait de l'Américain Maxime Cressy sur le score de 6-4, 4-6, 6-4 en 2h07. Dans ce match entre deux grands serveurs (13 aces de chaque côté), le mieux classé des deux n'a perdu qu'une seule fois sa mise en jeu, mais s'est montré inefficace sur les balles de break, avec seulement deux converties sur douze. Un break à 1-1 lui a permis de remporter le premier set, puis il a perdu le deuxième en cédant sa mise en jeu à 5-4. Tout s'est donc joué dans la troisième manche où, après un jeu très long (28 points), il a breaké à 3-3 et n'a ensuite pas tremblé. C'est donc le n°12 mondial qui défiera le dernier Français en lice dans le tournoi allemand, le tenant du titre Ugo Humbert, en huitièmes de finale. Ce sera la première confrontation entre les deux joueurs, et le Messin jouera sa place dans le Top 100. Karen Khachanov, de son côté, a remporté le match 100% russe contre Aslan Karatsev, bien moins en vue cette saison que la précédente. Le n°23 mondial a battu le n°38 sur le score de 6-7, 6-1, 6-2 en 1h53. Grâce notamment à 8 aces et 65% de premières balles, Khachanov n'a pas eu de balle de break à défendre. Il a perdu le premier set 7-4 au tie-break, puis a ensuite déroulé son tennis en ne perdant que trois jeux. Prochain adversaire : le Serbe Laslo Djere.