ATP - Halle : Humbert s'offre Zverev !

Auteur d'une saison sur terre battue très décevante, avec seulement une victoire au compteur, Ugo Humbert profite du gazon pour se refaire une santé. Quart de finaliste la semaine passée à Stuttgart, le n°31 mondial (qui fêtera ses 23 ans la semaine prochaine) disputera encore un quart en Allemagne, à Halle, grâce à sa victoire sur Alexander Zverev ce jeudi en trois sets et 1h52 de jeu : 7-6, 3-6, 6-3. Pour sa première confrontation face au n°6 mondial et récent demi-finaliste de Roland-Garros, le Messin a livré un match très solide, avec notamment 10 aces, 80% de premières balles et un seul break concédé. Zverev a servi 11 de ses 20 aces du match dans le premier set, et les deux joueurs ne se sont pas procurés la moindre balle de break dans cette manche, finalement remportée 7-4 au tie-break par le Français. Dans la deuxième, Humbert s'est fait breaker à 1-0 et n'a pas eu d'occasion de revenir face à un Zverev solide au service. Tout s'est donc joué dans le troisième set, où le 31eme mondial a sauvé une balle de break à 1-1, puis a pris le service adverse sur le jeu adverse pour mener 3-1 et n'a pas été inquiété jusqu'à la fin, concluant sur sa première balle de match à 5-3. Une belle performance pour le joueur français, qui défiera vendredi Sebastian Korda (20 ans, 52eme), tombeur en trois sets de Kei Nishikori. Un joueur qu'il n'a encore jamais affronté.



HALLE (Allemagne, ATP 500, gazon, 1 455 925 €)

Tenant du titre (2019) : Roger Federer (SUI)



2eme tour

Giron (USA, Q) bat Struff (ALL) : 6-7 (1), 6-3, 6-4

Auger-Aliassime (CAN) bat Federer (SUI, n°5) : 4-6, 6-3, 6-2

Humbert (FRA) bat A.Zverev (ALL, n°3) : 7-6 (4), 3-6, 6-3

Korda (USA) bat Nishikori (JAP) : 2-6, 6-3, 7-5



Kohlschreiber (ALL, WC) bat Moutet (FRA) : 6-4, 7-6 (4)

Rublev (RUS, n°4) bat Thompson (AUS) : 6-4, 6-4

Harris (AFS) bat Lacko (SLQ, Q) : 6-3, 7-6 (8)

Basilashvili (GEO, Q) - Rinderknech (FRA, Q)



1er tour

Struff (ALL) bat Medvedev (RUS, n°1) : 7-6 (6), 6-3

Giron (USA, Q) bat Pospisil (CAN) : 7-6 (4), 7-6 (6)

Auger-Aliassime (CAN) bat Hurkacz (POL) : 6-3, 7-5

Federer (SUI, n°5) bat Ivashka (BIE, Q) : 7-6 (4), 7-5



A.Zverev (ALL, n°3) bat Koepfer (ALL) : 6-4, 3-6, 6-3

Humbert (FRA) bat Querrey (USA) : 4-6, 7-6 (4), 7-6 (5)

Nishikori (JAP) bat Berankis (LIT, Q) : 6-3, 2-6, 6-2

Korda (USA) bat Bautista Agut (ESP, n°6) : 6-3, 7-6 (0)



Moutet (FRA) bat Goffin (BEL, n°7) : 1-6, 7-5 abandon

Kohlschreiber (ALL, WC) bat Rodionov (AUT) : 6-4, 6-3

Thompson (AUS) bat Altmaier (ALL, WC) : 6-2, 7-6 (4)

Rublev (RUS, n°4) bat Khachanov (RUS) : 6-3, 7-6 (5)



Harris (AFS) bat Monfils (FRA, WC, n°8) : 6-4, 6-4

Lacko (SLQ, Q) bat Pella (ARG) : 6-7 (5), 7-5, 6-1

Basilashvili (GEO, Q) bat Simon (FRA) : 6-1, 3-6, 6-4

Rinderknech (FRA, Q) bat Hanfmann (ALL, LL) : 7-5, 6-3