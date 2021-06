ATP - Halle : Federer de retour sur sa "surface préférée"

There’s nothing quite like it ❤️ pic.twitter.com/A5SCKFptrs

Roger Federer,alors qu'il devait jouer son huitième de finale contre Matteo Berrettini, est très souriant à Halle, où il s'apprête à débuter sa saison sur herbe : "Je suis prêt. Les tableaux sont vraiment difficiles, face a des joueurs en très bonne forme, mais je me sens bien à l'entraînement. Roland-Garros m'a donné confiance. Mon corps digère toujours la saison sur terre et je me prépare pour le gazon, je regarde l'évolution de mon jeu et de mon corps, les genoux, les adducteurs, le dos, voir comment tout réagit... Ce sera important de prendre ces informations sur les quatre ou cinq prochains jours. Je me réjouis énormément d'être à nouveau sur ma surface préférée."Désormais n°8 mondial, le joueur de 39 ans reprendra dès lundi. "Après avoir gagné 10 fois ce tournoi, j'ai une énorme confiance. J'ai joué une demi-heure dimanche, tranquille avec Kei Nishikori, et ça donne tout de suite un feeling agréable. J'aime jouer à Halle, ça ne garantit pas la victoire, mais ça montre que tout y est possible et c'est important." Dans deux semaines, ce sera ensuite Wimbledon, où une neuvième victoire finale de "Rodgeur" serait un exploit retentissant. C'est à Londres que le Suisse a remporté la majorité de ses 20 titres du Grand Chelem, avec un total de huit couronnes pour lui dans le plus mythique des lieux du tennis.