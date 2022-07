ATP - Gstaad : Ruud renverse Berrettini et conserve son titre

La logique a été respectée. Ce dimanche, le tenant du titre norvégien Casper Ruud, 5eme joueur mondial et tête de série n°1, a conservé son titre au tournoi ATP 250 de Gstaad en Suisse, après sa victoire, en finale, face à l'Italien Matteo Berrettini, 15eme joueur mondial et tête de série n°2, en trois manches (4-6, 7-6 (4), 6-2) et 2h36 de jeu. Dans la première manche, c'est à 2-2 que le Norvégien a alors perdu son service, malgré une première balle sauvée. Tout en étant incapable, dans la foulée, de débreaker, malgré trois opportunités pour cela. Fort de cet avantage toujours en poche, l'Italien est allé conclure et empocher cette première manche, à sa première opportunité (6-4). Dans la deuxième manche, le Transalpin a été le seul à obtenir des balles de break, et plus précisément deux à 1-1, puis une troisième et dernière à 4-4.

Neuvième titre pour Ruud

C'est donc ensuite tout naturellement que les deux hommes sont allés jusqu'au tie-break. Un jeu décisif tranquillement remporté par Casper Ruud, qui a égalisé à une manche partout, à sa deuxième possibilité (7-6 (4)). Enfin, la troisième et dernière manche fut donc davantage à sens unique. Après trois balles de break d'entrée, le mieux classé des deux a fait le break dans la foulée, avant de s'y reprendre à quatre fois pour le double-break juste après et mener assez rapidement 5-1. Avec ce double avantage en poche, le 5eme joueur mondial n'a eu besoin que d'une petite balle de match pour parvenir à ses fins (6-2). Le compteur de titres de Berrettini, 15eme joueur mondial, restera donc bloqué à sept, pour celui qui disputait sa onzième finale sur le circuit ATP. De son côté, à l'occasion de sa treizième finale, Ruud, tête de série n°1, glane un neuvième trophée sur le circuit ATP, le huitième sur terre battue.