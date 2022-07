ATP - Gstaad : Le bout du tunnel pour Thiem ?

La surprise Varillas

Serait-ce le bout du tunnel pour Dominic Thiem ? Après quatorze mois sans victoire sur le circuit ATP en raison notamment d'une blessure au poignet, l'Autrichien de 28 ans avait signé son premier succès la semaine passée à Bastad contre Emil Ruusuvuori, atteignant les quarts de finale du tournoi suédois. L'actuel 274eme mondial va enchaîner un deuxième quart de finale cette semaine, ce qui ne lui était plus arrivé depuis l'automne 2020, grâce à sa victoire ce jeudi en huitièmes de finale à Gstaad.Il a servi 3 aces et n'a été breaké qu'une seule fois, à 5-3 en sa faveur alors qu'il servait pour le gain du premier set après avoir pris le service adverse à 3-2. La manche s'est finalement terminée au jeu décisif, où il a sauvé deux balles de set à 6-4, avant de gagner quatre points de suite. Dans la deuxième, il a breaké à 1-1 et 5-3 pour l'emporter et gagner 43 places au classement virtuel. Prochain adversaire : le qualifié Juan Pablo Varillas.Le Péruvien, 115eme mondial, a en effet créé la surprise en éliminant Roberto Bautista Agut, tête de série n°3. Les deux joueurs avaient été arrêtés par la pluie à 7-6, 6-5 pour Varillas,Mercredi, il avait gagné le premier set 7-3 au jeu décisif, après une manche sans break, puis les deux joueurs s'était échangé leur service à cinq reprises dans le deuxième, Bautista-Agut sauvant même une balle de match à 5-4. Ce n'était finalement que partie remise pour le Péruvien... La première tête de série qualifiée pour les quarts de finale à Gstaad se nomme Pedro Martinez, n°5, qui s'est défait du Suédois Elias Ymer sur le score de 7-5, 4-6, 6-2 après un combat de 2h48. L'Espagnol a remporté la première manche après avoir dû sauver une balle de set à 5-4, puis a perdu la deuxième en cédant son service au pire moment, à 5-4, puis deux breaks à 0-0 et 3-1 dans la troisième lui ont permis de remporter le match. Martinez affrontera Matteo Berrettini ou Richard Gasquet pour une place dans le dernier carré.