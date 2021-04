ATP : Grosjean veut également aider Paire à s'en sortir

Après Nicolas Escudé, le Directeur technique national de la Fédération française de tennis (FFT), c'est Sébastien Grosjean qui ne compte pas tourner le dos à Benoit Paire. « Au mois de février, le comité d'éthique avait déjà envoyé un avertissement à Benoît, Gilles (Moretton, le président de la FFT) avait parlé à Benoît qui avait envoyé une lettre d'excuses par rapport à son comportement. Il y a eu des comportements compliqués sur le terrain ensuite. C'est une accumulation et par rapport aux valeurs et à l'image des JO, la Fédération a préféré ne pas le sélectionner. Tout en voulant l'aider. C'est surtout une période difficile pour lui. (...) Même lui a du mal, il le dit qu'il y a un mal-être depuis quelque temps. On se doit d'avoir un comportement irréprochable sur le terrain. C'est aussi pour l'aider. On veut l'aider, lui expliquer les raisons pour qu'il puisse aller mieux et retrouver son niveau », a notamment expliqué Grosjean, interrogé sur le sujet par L'Equipe.

« On n'a pas la volonté de le punir »

« Bien sûr que je soutiens la décision de la Fédération. La Fédé est dans son rôle par rapport à une sélection pour une équipe de France pour les JO. J'ai parlé à Benoît longuement ici (à Barcelone). Je l'avais prévenu que la Fédération allait suivre cette voie-là, a également confié l'actuel capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Sans dire que c'était une sanction mais que c'était une non-sélection. On n'a pas la volonté de le punir mais on veut lui faire prendre conscience de ce qui se passe et l'accompagner derrière. (...) C'est un mal-être, il n'est pas bien sur le court, on voit que c'est difficile. Il y a des joueurs qui ont vraiment du mal à accepter cette période qui est compliquée pour tout le monde et Benoît a plus de mal à gérer cette période. »