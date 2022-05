ATP - Genève : Thiem, un an sans victoire !

Cecchinato - Thiem, demi-finale de Roland-Garros 2018...

C'est une statistique incroyable que personne n'aurait pu imaginer en mai 2021, alors que Dominic Thiem venait de se qualifier pour les demi-finales du Masters 1000 de Madrid. Le joueur autrichien allait alors s'avancer comme l'un des outsiders de Roland-Garros. Mais il n'en a rien été. L'ancien vainqueur de l'US Open vient de vivre 52 dernières semaines on ne peut plus catastrophiques. Battu d'entrée Porte d'Auteuil l'an passé, puis gravement blessé au poignet à Majorque pour son premier tournoi sur gazon, le joueur de 28 ans a été éloigné des courts jusqu'en mars 2022, une blessure aux doigts ayant succédé à une blessure à la main.L'Autrichien n'a plus gagné un match depuis le 12 mai 2021 et se retrouve sur une impensable série de dix défaites d'affilée en un an !Hasard du tableau, Dominic Thiem affrontait au premier tour du tournoi suisse Marco Cecchinato, qu'il n'avait joué qu'une seule fois jusque-là, en demi-finale de Roland-Garros 2018 !Cecchinato a servi 4 aces et 57% de premières balles, et a sauvé les sept balles de break que s'est procuré l'Autrichien, dont cinq lors de l'interminable quatrième jeu du deuxième set. L'Italien a breaké à 3-2 dans la première manche et à 3-3 dans la deuxième pour rallier le deuxième tour (contre le Polonais Majchrzak), alors que Thiem, malgré quelques coups de génie comme ce "tweener", va désormais prendre le chemin de Roland-Garros, là où il a déjà joué deux finales. Mais c'était une autre époque.