ATP - Genève : Ruud prend le dessus sur Shapovalov et s'offre le titre

GENÈVE (Suisse, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Alexander Zverev (ALL)



Finale

Ruud (NOR, n°3) bat Shapovalov (CAN, n°2) : 7-6(6), 6-4



Demi-finales

Ruud (NOR, n°3) bat Andujar (ESP) : 6-3, 6-2

Shapovalov (CAN, n°2) bat Cuevas (URU, Q) : 6-4, 7-5



Quarts de finale

Andujar (ESP) bat Stricker (SUI, WC) : 4-6, 6-4, 6-4

Ruud (NOR, n°3) bat Koepfer (ALL) : 2-6, 6-1, 6-4

Cuevas (URU, Q) bat Dimitrov (BUL, WC, n°4) : 7-6 (3), 6-3

Shapovalov (CAN, n°2) bat Djere (SER) : 6-4, 6-4



Huitièmes de finale

Andujar (ESP) bat Federer (SUI, n°1) : 6-4, 4-6, 6-4

Stricker (SUI, WC) bat Fucsovics (HON) : 7-5, 6-4

Ruud (NOR, n°3) bat Sandgren (USA) : 7-5, 6-2

Koepfer (ALL) bat Lopez (ESP) : 7-5, 7-6 (1), 6-3



Cuevas (URU, Q) bat Cazaux (FRA, WC) : 6-2, 6-4

Dimitrov (BUL, WC, n°4) bat Ivashka (BIE, Q) : 6-4, 6-4

Djere (SER) bat Fognini (ITA, n°6) : 6-3, 6-7 (2), 6-1

Shapovalov (CAN, n°2) bat Cecchinato (ITA, Q) : 6-7 (4), 7-5, 6-1



1er tour

Federer (SUI, n°1) - Bye

Andujar (ESP) bat Thompson (AUS) : 6-0, 6-4

Stricker (SUI, WC) bat Cilic (CRO) : 7-6 (5), 6-1

Fucsovics (HON) bat Laaksonen (SUI, Q) : 7-5, 7-5



Ruud (NOR, n°3) - Bye

Sandgren (USA) bat Caruso (ITA) : 6-3, 6-4

Lopez (ESP) bat Altmaier (ALL, LL) : 7-6 (5), 6-4

Koepfer (ALL) bat Paire (FRA, n°7) : 6-7 (8), 7-6 (5), 6-4



Cazaux (FRA, WC) bat Mannarino (FRA, n°8) : 6-3, 6-7 (5), 6-3

Cuevas (URU, Q) bat Opelka (USA) : 7-6 (5), 6-2

Ivashka (BIE, Q) bat Verdasco (ESP) : 7-6 (5), 6-4

Dimitrov (BUL, WC, n°4) - Bye



Fognini (ITA, n°6) bat Pella (ARG) : 6-2, 6-2

Djere (SER) bat Monteiro (BRE) : 6-7 (7), 6-3, 7-5

Cecchinato (ITA, Q) bat Travaglia (ITA) : 6-3, 3-0 abandon

Shapovalov (CAN, n°2) - Bye