ATP - Genève : Pas de finale pour Gasquet

A serving clinic 👏@CasperRuud98 shows a masterful serving performance to defeat Opelka and reach consecutive Geneva finals!#GonetGenevaOpen pic.twitter.com/nIefgiWzEg

— Tennis TV (@TennisTV) May 20, 2022

Ruud défendra son titre

Richard Gasquet ne disputera pas la 33eme finale (15v-17d) de sa carrière ce samedi à Genève. Le Biterrois de bientôt 36 ans, auteur d'un très beau parcours en Suisse (victoires contre Millman, Medvedev et Majchrzak), a cédé en demi-finale face à Joao Sousa, pourtant classé quatre rangs derrière lui (79eme contre 75eme).Auteur de 4 aces et 65% de premières balles, Sousa a sauvé les quatre balles de break que s'est procuré Gasquet, toutes dans le même jeu : à 4-2 dans le premier set. Il a breaké à 3-2 et 5-2 dans la première manche et à 1-0 et 5-2 dans la deuxième, pour aller décrocher la douzième finale de sa carrière. Richard Gasquet s'arrête donc là, mais la semaine reste belle pour lui, avec cinq places gagnées au prochain classement ATP, une victoire sur le n°2 mondial et de la confiance retrouvée avant d'attaquer Roland-Garros, où il aura un coup à jouer au premier tour, face à Lloyd Harris, avant un possible deuxième tour contre Sebastian Korda voire un troisième face à Carlos Alcaraz.Joao Sousa, quant à lui, visera la cinquième victoire de sa carrière.Les deux joueurs se sont montrés redoutables au service, et notamment le géant américain, qui a servi 12 aces. Mais après un premier set sans break remporté 7-2 au jeu décisif par le Norvégien, Opelka a cédé pour la première fois du match au pire moment, à 5-5 dans la deuxième manche, et a donc permis à Ruud (qui n'a pas eu la moindre balle de break à défendre) de l'emporter. Le Norvégien mène 2-0 dans ses confrontations avec Sousa (à chaque fois sur terre) et visera le huitième titre de sa carrière.