ATP - Genève : Gasquet s'offre Medvedev !

ALLEZ GASQUET 🙌

🇫🇷 @richardgasquet1 takes out top seed Medvedev 6-2 7-6(5) for his first Top 2 win since April 2005!#gonetgenevaopen pic.twitter.com/cfkB8nXRLy



— Tennis TV (@TennisTV) May 17, 2022

Troisième défaite contre un Français en 2022 pour Medvedev

Richard Gasquet avait une occasion unique de battre un n°2 mondial pour la première fois de sa carrière, ce mardi à Genève, à quelques semaines de fêter ses 36 ans. Il ne l’a pas manquée ! Le Biterrois a éliminé Daniil Medvedev en huitièmes de finale du tournoi suisse, sur le score de 6-2, 7-6 en 1h30. Le Russe, dont la terre battue n’est pas la surface préférée, loin de là, effectuait son retour à la compétition, lui qui s’était arrêté après sa défaite en quarts de finale à Miami le 31 mars contre Hubert Hurkacz en raison d’une hernie discale.Le Français réalisait des prouesses au filet ou sur les amorties, pendant que le Russe s'énervait contre sa raquette.Dans le deuxième set, Gasquet a enfoncé le clou avec un break d'entrée, mais Medvedev est parvenu à recoller sur le seul jeu de service manqué par le 75eme mondial (3-3). Les deux joueurs ont ensuite facilement remporté leur mise en jeu, et tout s'est donc joué au tie-break. Un tie-break où Gasquet n'a jamais été mené, et qu'il a remporté 7-5, profitant d'une double-faute de son adversaire sur la balle de match. Après Gaël Monfils à Indian Wells et Ugo Humbert à l'ATP Cup, Daniil Medvedev s'incline donc pour la troisième fois contre un Français cette saison.. Quant à Gasquet, il peut rêver du dernier carré à Genève, son prochain adversaire étant Kamil Majchrzak (81eme). Toujours dans le haut du tableau, Nikoloz Basilashvili, tête de série n°5, sera bien au rendez-vous des quarts de finale, après avoir bénéficié de l’abandon de Facundo Bagnis, qui venait de perdre le premier set 6-4.