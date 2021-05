Arthur Cazaux n’a pas su inverser la tendance. Opposé à Pablo Cuevas, le 517eme mondial avait largement handicapé ses chances de rallier les quarts de finale du tournoi ATP de Genève ce mercredi. En effet, s’il a résisté durant les trois premiers jeux, le jeune Tricolore a concédé cinq jeux consécutifs, perdant deux fois son service sur le chemin, et le premier set sans coup férir. Conservant l’avantage dans le jeu, l’Uruguayen a maintenu la pression sur son jeune adversaire mais a manqué deux balles de break dès le premier jeu. Un avantage que le 102eme mondial est finalement parvenu à obtenir dans le cinquième jeu, peu avant l’interruption par la pluie ce jeudi. Alors que la partie a repris à quatre jeux à trois pour Pablo Cuevas, les deux joueurs ont été souverains sur leurs mises en jeu respectives, ce qui a permis à l’Uruguayen de conclure à sa première balle de match (6-2, 6-4 en 1h33’) et rejoindre Grigor Dimitrov en quarts de finale. Sur sa lancée, l'Uruguayen Pablo Cuevas, 102eme joueur mondial et issu des qualifications, a remporté un second match dans la journée pour valider sa qualification dans le dernier carré, contre le Bulgare Grigor Dimitrov, 20eme joueur mondial et tête de série n°4, en deux manches (7-6 (3), 6-3) et 1h34 de jeu. Egalement bien lancé ce mercredi avec le break d’entrée de la troisième manche, Laslo Djere n’a pas laissé la chance à Fabio Fognini de revenir dans le match pour s’imposer nettement (6-3, 6-7, 6-1 en 2h34’).

Shapovalov tient son rang

Le Serbe sera opposé en quarts de finale à la tête de série numéro 2 Denis Shapovalov. Initialement prévue ce mercredi, la rencontre du Russe face à Marco Cecchinato a finalement pu se dérouler ce jeudi avec l’Italien qui, malgré le break concédé d’entrée et une balle de set contre lui juste avant de revenir à hauteur, a su faire la différence dans le jeu décisif. La deuxième manche a vu les deux joueurs avoir tour à tour l’opportunité de prendre le service de l’autre mais sans grande réussite. Ce n’est qu’au tout dernier moment, aux portes du jeu décisif que le Canadien a pu aller chercher le break et ainsi revenir à une manche partout. A partir de là, le 15eme joueur mondial a déroulé, ne laissant quasiment plus rien à Marco Cecchinato, qui s’est contenté d’un jeu de service remporté avant de s’incliner sur un jeu blanc (6-7, 7-5, 6-1 en 2h23’). Ça passe également pour le Norvégien Casper Ruud, 21eme joueur mondial et tête de série n°3, qui a sorti l'Allemand Dominik Koepfer, 59eme joueur mondial, en trois manches (2-6, 6-1, 6-4) et 1h58 de jeu.



GENÈVE (Suisse, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Alexander Zverev (ALL)



Quarts de finale

Andujar (ESP) bat Stricker (SUI, WC) : 4-6, 6-4, 6-4

Ruud (NOR, n°3) bat Koepfer (ALL) : 2-6, 6-1, 6-4

Cuevas (URU, Q) bat Dimitrov (BUL, WC, n°4) : 7-6 (3), 6-3

Djere (SER) - Shapovalov (CAN, n°2)



Huitièmes de finale

Andujar (ESP) bat Federer (SUI, n°1) : 6-4, 4-6, 6-4

Stricker (SUI, WC) bat Fucsovics (HON) : 7-5, 6-4

Ruud (NOR, n°3) bat Sandgren (USA) : 7-5, 6-2

Koepfer (ALL) bat Lopez (ESP) : 7-5, 7-6 (1), 6-3



Cuevas (URU, Q) bat Cazaux (FRA, WC) : 6-2, 6-4

Dimitrov (BUL, WC, n°4) bat Ivashka (BIE, Q) : 6-4, 6-4

Djere (SER) bat Fognini (ITA, n°6) : 6-3, 6-7 (2), 6-1

Shapovalov (CAN, n°2) bat Cecchinato (ITA, Q) : 6-7 (4), 7-5, 6-1



1er tour

Federer (SUI, n°1) – Bye

Andujar (ESP) bat Thompson (AUS) : 6-0, 6-4

Stricker (SUI, WC) bat Cilic (CRO) : 7-6 (5), 6-1

Fucsovics (HON) bat Laaksonen (SUI, Q) : 7-5, 7-5



Ruud (NOR, n°3) – Bye

Sandgren (USA) bat Caruso (ITA) : 6-3, 6-4

Lopez (ESP) bat Altmaier (ALL, LL) : 7-6 (5), 6-4

Koepfer (ALL) bat Paire (FRA, n°7) : 6-7 (8), 7-6 (5), 6-4



Cazaux (FRA, WC) bat Mannarino (FRA, n°8) : 6-3, 6-7 (5), 6-3

Cuevas (URU, Q) bat Opelka (USA) : 7-6 (5), 6-2

Ivashka (BIE, Q) bat Verdasco (ESP) : 7-6 (5), 6-4

Dimitrov (BUL, WC, n°4) - Bye



Fognini (ITA, n°6) bat Pella (ARG) : 6-2, 6-2

Djere (SER) bat Monteiro (BRE) : 6-7 (7), 6-3, 7-5

Cecchinato (ITA, Q) bat Travaglia (ITA) : 6-3, 3-0 abandon

Shapovalov (CAN, n°2) - Bye