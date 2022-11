ATP : Gaston remporte son premier titre lors du Challenger de Roanne

🏆 Un premier titre en challenger à Roanne pour @HugoGaston7 !

Il a battu Laaksonen 6/7[6], 7/5, 6/1 dans une finale renversante !



Bravo Hugo 👏👏👏pic.twitter.com/jt8rfJC7eL



— FFT (@FFTennis) November 13, 2022

Gaston renversant

Hugo Gaston a enfin ajouté une première ligne à son palmarès. Battu en finale du tournoi ATP de Gstaad par Casper Ruud l’an passé, le natif de Toulouse avait également échoué par deux fois dans la catégorie Challenger, à Rome en avril 2021 puis à Iasi la semaine précédant son beau parcours en Suisse. Un vide que l’actuel 132eme joueur mondial a fini par combler ce dimanche à l’occasion de la finale du tournoi Challenger disputé à Roanne. Tête de série numéro 2 dans la Loire, le joueur de 22 ans a tout d’abord été mis à mal par Henri Laaksonen. En effet, après avoir sauvé deux balles de première manche puis effacé le break concédé prématurément dans le premier set, le Suisse a écarté deux nouvelles balles de set dans le jeu décisif avant de le conclure en sa faveur à la première occasion.Un ascendant que le 182eme mondial a confirmé en prenant le service du Français dès le premier jeu du deuxième set. Hugo Gaston a pu convertir sa première balle de débreak pour revenir à quatre jeux partout avant de faire la décision aux portes du jeu décisif grâce à un deuxième break. Sur sa lancée, le Toulousain a mis en difficulté Henri Laaksonen en prenant son service dès la première occasion, menant rapidement trois jeux à rien. Jamais mis en difficulté sur sa mise en jeu, Hugo Gaston a pu prendre une deuxième fois celle du Suisse pour mener cinq jeux à un et servir pour le gain du match. La première occasion de conclure a été la bonne pour le Tricolore (6-7, 7-5, 6-1 en 2h05’) et remporte ainsi son premier titre en carrière, tous circuits confondus. Un succès, et les 100 points ATP qui vont avec qui va lui permettre de gagner 26 places au classement mondial ce lundi et se rapproche grandement du Top 100.