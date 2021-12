ATP : Gaston nommé dans la catégorie des révélations de la saison

Newcomer of the Year Nominees:

🇺🇸 Brandon Nakashima

🇦🇷 Sebastian Baez

🇺🇸 Jenson Brooksby

🇫🇷 Hugo Gaston

🇦🇷 Juan Manuel Cerundolo #ATPAwards pic.twitter.com/XcEQls1RYn



— ATP Tour (@atptour) December 1, 2021

Gaston pour succéder à Tsonga ?

Qui succédera à Carlos Alcaraz, Andrey Rublev, Vasel Pospisil, Rafael Nadal et Fernando Vicente ? On le saura dans le courant du mois de décembre. Ce mercredi, l’ATP a dévoilé la liste des nommés pour les « ATP Awards » dans les cinq catégories pour lesquels ce sont les joueurs et les entraîneurs qui votent. Auteur du « come-back de l’année » en 2020, Vasek Pospisil verra cette annéeréservée aux joueurs « s’étant remis d’une blessure sérieuse et étant revenus parmi les meilleurs joueurs du circuit », selon la définition de l’ATP. Ces quatre joueurs sont aujourd’hui respectivement 172eme, 55eme, 134eme et 146eme mondiaux. Dans la catégorie des joueurs s’étant le plus améliorés cette année, pour succéder à Andrey Rublev, on retrouve l’Espagnol Carlos Alcaraz (passé de la 146eme à la 32eme place mondiale en un an), le Russe Aslan Karatsev (de la 114eme à la 18eme), le Britannique Cameron Norrie (de la 74eme à la 12eme) et le Norvégien Casper Ruud (de la 27eme à la 8eme).Cinq joueurs sont en lice pour le titre de révélation de l’année et ainsi succéder au palmarès à Carlos Alcaraz, et c’est là qu’on retrouve le seul Français de toute la liste, Hugo Gaston (21 ans, 67eme), qui a terminé la saison en trombe, en disputant un quart de finale à Bercy, ce qui lui a permis d’entrer dans le Top 100. Les autres nommés sont les Argentins Sebastian Baez (20 ans, 98eme) et Juan Manuel Cerundolo (20 ans, 90eme) et les Américains Jenson Brooksby (21 ans, 56eme) et Brandon Nakashima (20 ans, 68eme). Le dernier Français à avoir reçu cette récompense se nomme Jo-Wilfried Tsonga, en 2007. Il était alors 45eme mondial à 22 ans.Enfin, les entraîneurs éliront le meilleur d’entre eux, et Craig Boynton (Hubert Hurkacz), Gilles Cervara (Daniil Medvedev), Juan Carlos Ferrero (Carlos Alcaraz), Facundo Lugones (Cameron Norrie) et Christian Ruud (Casper Ruud) sont les nommés pour succéder au coach d’Andrey Rublev. A noter enfin que les fans peuvent pour leur joueur(s) de simple et de double préféré(s) sur le site de l’ATP jusqu’au 7 décembre.