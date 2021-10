ATP : Gaston devra patienter avant d'intégrer le Top 100

L'occasion était pourtant belle. Ce dimanche, en tout début d'après-midi, le Français Hugo Gaston, 112eme joueur mondial et tête de série n°1, s'est finalement assez lourdement incliné, en finale du Challenger de Barcelone en Espagne, sur terre battue, face au Bulgare Dimitar Kuzmanov, 218eme joueur mondial, en deux petites manches (6-3, 6-0) et 1h13 de jeu. Dans la première manche, le Français a pourtant été le premier à se procurer une balle de break, à 1-1. Dans la foulée, les deux hommes se sont montrés incapables de remporter leur propre service, et ce pendant un total de cinq jeux consécutifs. Et à ce petit jeu-là, c'est bel et bien le Bulgare qui avait encore un break d'avance, à 5-3. Suffisant alors pour lui permettre ainsi de remporter cette première manche, sur sa propre mise en jeu suivante (6-3).

Gaston enchaîne avec le Challenger de Naples

Enfin, la deuxième et dernière manche fut donc davantage à sens unique, puisque le Tricolore a, tout bonnement, encaissé une roue de bicyclette, avec une seule petite balle de break sauvée et également deux balles de débreak obtenues d'entrée. Dimitar Kuzmanov n'en demandait certainement pas tant et il a conclu cette rencontre, à sa deuxième opportunité (6-0). S'il s'était imposé, lors de cette fameuse finale, alors Hugo Gaston, âgé de seulement 21 ans, aurait alors pu intégrer, pour la toute première fois de sa carrière, le Top 100. Au lieu de cela, ce lundi, à l'occasion de la publication du traditionnel classement ATP, il s'en rapprochera encore un peu plus avec la 104eme place mondiale, soit un gain de huit positions. Toutefois, celui qui s'était fait connaître lors de l'édition 2020 de Roland-Garros en atteignant alors les huitièmes de finale du Grand Chelem pourrait bel et bien ne pas attendre aussi longtemps que cela pour enfin franchir ce sacré palier. Et pourquoi pas dès la semaine prochaine, avec un nouveau Challenger à disputer, du côté de Naples en Italie.