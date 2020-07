ATP : Gasquet fait le bilan de sa carrière

Gasquet : "J’espère juste bien finir ma carrière, sans blessure"

Alors que le circuit ATP est en pause, Richard Gasquet s’éclate depuis un mois du côté de Sophia-Antipolis, où il est d’ores et déjà qualifié pour les demi-finales de l’Ultimate Tennis Showdown. Alors qu’il a fêté ses 34 ans le mois dernier, le 50eme joueur mondial a fait le bilan de sa carrière pour l’émission Major Talk, de Tennis Majors. « J’ai toujours eu le rêve de faire le maximum, de vivre du tennis, de jouer(…) J'étais précoce, mais je n'étais pas programmé pour être numéro 1 mondial. Je ne sais pas si, si jeune, tu peux te dire : "Je vais gagner Roland-Garros". (...) Moi, ce que je retiendrai de ma carrière, c'est d'avoir pu jouer, tout simplement. D'avoir eu la chance de connaître ces émotions-là, du public... L'adrénaline que tu as quand tu joues. Ce sont des choses uniques. Uniques dans une vie », confie le Biterrois, vainqueur de 15 tournois et n°7 mondial à son sommet, en juillet 2007.Interrogé sur ses éventuels regrets, Richard Gasquet confie qu’il ferait peut-être certaines choses différemment, surtout lorsqu’il était jeune : « Je suis sur le circuit depuis dix-sept ans. J’ai tout donné pour ça. Il y a des choses que tu fais plus ou moins bien, que tu peux mieux faire. Avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, il y a peut-être deux, trois voies que je n'aurais pas prises.Ce n’est pas une excuse. Ce n'est pas pour ça que je n'ai pas gagné Roland-Garros. C'est la seule chose que je changerais si je pouvais revenir en arrière. Mais je suis très heureux de ce que j’ai fait. (…) C’est vrai qu’à 16 ans, je jouais extrêmement bien. A Monte-Carlo, je me suis qualifié, j’avais battu le 50eme mondial. Derrière, il y a énormément d’attentes. Énormément de choses. Ça aurait pu être mieux géré, l’entourage, ce genre de choses », explique celui qui était annoncé comme le rival de Rafael Nadal (qui a 15 jours de plus que lui), mais qui a rapidement compris que l’Espagnol avait un niveau supérieur. A 34 ans, Richard Gasquet est conscient que la retraite approche, mais ne sait pas encore ce qu’il fera lorsqu’il quittera le circuit. « J’espère juste bien finir ma carrière, sans blessure. Que ce soit moi qui choisisse quand j’arrête. » C’est tout ce qu’on peut souhaiter au « Mozart du tennis français ».