ATP - Florence : Troisième finale en 2022 pour Auger-Aliassime

Auger-Aliassime en quête d’un deuxième titre

Après son titre à Rotterdam et sa défaite à Marseille, Félix Auger-Aliassime va disputer ce dimanche à Florence une troisième finale en 2022. Le Canadien, tête de série numéro 1 en Toscane, a pris le meilleur sur Lorenzo Musetti pour valider son billet. Si l’entame de match s’est avérée équilibrée, les deux joueurs tenant leur deux premiers jeux de service, la donne a très vite changé en faveur de « FAA ». En effet, après avoir tenu son engagement une troisième fois, il a su convertir sa première balle de break afin de mener quatre jeux à deux. Tête de série numéro 3 devant son public, Lorenzo Musetti a tenté de réagir mais n’a pas été en mesure de convertir ses deux balles de débreak puis a donne des sueurs froides à ses supporters. En effet, à l’issue de ce septième jeu, l’Italien a fait appel au service médical du tournoi afin de gérer ce qui ressemble à un problème aux abdominaux. A l’issue de ce temps mort médical, le 28eme mondial a pu reprendre le jeu pour concéder une deuxième fois son service et le premier set par la même occasion.La deuxième manche a démarré sur le même tempo que la première. En effet, aucun des deux joueurs n’a été mis en difficulté sur son service et le maximum de points concédés se limite à un. Toutefois, là encore, le sixième jeu a été la clé. Profitant d’une baisse de régime de Lorenzo Musetti, Félix Auger-Aliassime a obtenu trois balles de break. A l’orgueil, l’Italien a écarté les deux premières mais la troisième a fini par être la bonne. Ne voulant pas céder sur son engagement, le 28eme joueur mondial a écarté deux premières balles de match mais un ultime jeu blanc a offert au 13eme mondial la qualification pour la finale (6-2, 6-3 en 1h24’). Pour remporter le deuxième trophée de sa carrière devra affronter un joueur dont ce sera la première finale. 75eme joueur mondial, tombeur de Maxime Cressy et Alexander Bublik plus tôt dans la semaine, Jeffrey John Wolf a pris le meilleur sur Mikael Ymer en deux manches (6-4, 6-4 en 1h31’) et voudra donner du fil à retordre à « FAA » ce dimanche.