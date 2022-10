ATP - Florence : Moutet sauve deux balles de match et élimine Cobolli

Moutet sauve deux balles de match

La Chine ayant renoncé à organiser des tournois de tennis en raison de la pandémie de coronavirus, l’ATP a dû trouver des solutions de rechange, et cette semaine, ce sont Gijon et Florence qui ont l’honneur de recevoir des ATP 250 pour la première fois. En Toscane, Felix Auger-Aliassime et Matteo Berrettini sont les deux principales têtes de série, et Richard Gasquet et Corentin Moutet sont les deux seuls Français ayant fait le déplacement.Opposé au qualifié italien Flavio Cobolli, 164eme mondial, pour la première fois, il s’est imposé 4-6, 7-5, 6-4 en 2h34.Corentin Moutet a souffert lors de cette partie, et s’est attiré les sifflets du public en cassant sa raquette ou allant invectiver l’arbitre (mais aussi le juge-arbitre français Cédric Mourier) pour ses décisions. C’est Cobolli qui a remporté le premier set 6-4, en menant 4-2, puis en remportant les huit derniers points alors que Moutet était revenu à 4-4. Dans la deuxième manche, l’Italien a de nouveau mené 4-2, et le Français est encore revenu à 4-4.Tout s’est donc joué dans le troisième set, où le Français a breaké à 3-3 et a réussi à tenir jusqu'au bout, concluant sur un jeu blanc, après avoir manqué deux balles de match dans le jeu précédent. Le voici donc en huitièmes de finale, où il défiera Bublik ou Garin !A noter également ce lundi la qualification de la tête de série n°5, Aslan Karatsev, qui n’a passé que 64 minutes sur le court, le temps de voir Tallon Griekspoor abandonner. Le Russe menait alors 6-3, 2-1 et avait sauvé les trois balles de break que s’était procuré le Néerlandais.